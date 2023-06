Zonerama jako první online galerie přináší podporu HEIF, AVIF či 10bitového HDR

Zonerama je online galerie, která ráda boří zavedené standardy a nyní umožňuje jednoduché sdílení i jiných obrazových formátů než ztrátového a komprimovaného JPEGu. Fotografy již dlouho trápí, že nahrání fotek na sociální sítě nejen využívá tento méně kvalitní standard, ale probíhá ještě další komprimace obrazu. I na tyto fotografy Zonerama míří s právě představenými novinkami.

Fotografové využívající novější iPhony nebo foťáky umožňující ukládání do HEIFu mohou snímky prezentovat přímo bez nutnosti je předem se ztrátou kvality konvertovat do jiných formátů. Zatímco iPhone je jedním z nejrozšířenějších telefonů, foťáky podporující HEIF se na trhu teprve rozšiřují. I na ně už ale Zonerama myslí a nabízí podporu pro 10bitové HEIF soubory s PQ (Canon) a HLG (Sony) charakteristikami, a to včetně podpory HDR.

Fotky lze prezentovat také ve formátu AVIF, který se vyznačuje výborným poměrem kvality a velikosti výsledného snímku. Oba formáty navíc podporuje i Zoner Photo Studio X. Například fotky z RAWu nemusíte vyvolat do JPEGu, ale do jednoho z kvalitnějších formátů.

Podpora skutečného 10bitového HDR

JPEG doposud byl brzdou i v dalším ohledu, a to s jeho maximální bitovou hloubkou 8 bitů na kanál. Nové formáty tento limit nemají a se Zoneramou mohou fotografové konečně ukázat světu své snímky v plných 10 bitech a v HDR zobrazení v podporovaných prohlížečích (v současnosti zejména ty založené na Chrome) a na kompatibilních monitorech.

S postupným rozšiřováním 10bitových monitorů s podporou HDR mají fotografové příležitost plně využít potenciál RAW souborů. Protože typický RAW obsahuje až 14bitovou barevnou hloubku, určitě každý z fotografů najde ve svém archivu nějaký snímek, kterému prezentace v HDR bude slušet.

Jak prohlížet snímky v HDR? Schopnost HDR zobrazování : V nastavení Windows nebo Macu je nutné povolit zobrazování HDR (a v ideálním případě i provést kalibraci)

: V nastavení Windows nebo Macu je nutné povolit zobrazování HDR (a v ideálním případě i provést kalibraci) Podporu prohlížeče : V podpoře moderních formátů je nejdále Chrome a prohlížeče postavené na jeho jádru. U ostatních prohlížečů je zatím podpora HDR buď experimentální nebo chybí zcela

: V podpoře moderních formátů je nejdále Chrome a prohlížeče postavené na jeho jádru. U ostatních prohlížečů je zatím podpora HDR buď experimentální nebo chybí zcela Prohlížení HDR obrázků: Podporu HDR obrázků lze ověřit v ukázkové galerii na Zoneramě po otevření plné fotky (ne pouze náhledu). Pokud světlé oblasti fotek svítí jasněji než bílé části rozhraní operačního systému, je fotka zobrazována v HDR

Sdílení RAW souborů

Fotografové, kteří využívají Zoneramu Premium (tedy mají předplacené Zoner Photo Studio X), nyní mohou veřejně nebo skrytě sdílet také RAW soubory ke svým snímkům. To se hodí například pro výukové účely.

Nové formáty lze nahrávat na online galerii Zonerama už nyní, a to jak na placené, tak i bezplatné účty. Pro umožnění nahrávání i stahování RAW souborů je nutné využívat Zonerama Premium.