Zimní cashback od Canonu je tu – se slevou koupíte zrcadlovky, bezzrcadlovky i objektivy

Tradiční zimní slevy fotografické techniky v letošním roce jako první spustil Canon. Podobně, jako v minulosti, i tentokrát se jedná o promoakci typu cashback, kdy je na vybrané produkty, zakoupené v určitém časovém období poskytnuta zpětná sleva a část nákladů je zákazníkům vyplacena zpět.

Aktuální zimní cashback Canonu trvá až do 31. ledna 2022 a veškeré podrobnosti najdete přímo na samostatné webové stránce. Důležité je vědět, že je produkty třeba koupit u autorizovaných prodejců a musíte je registrovat do akce nejpozději do 28.2.2022, peníze vám budou připsány na účet do 28 dnů od ověření žádosti.

Produkty zařazené v zimních cashbacku Canon:

Digitální zrcadlovky

EOS 6D Mark II – 2 600 Kč

EOS 90D – 3 100 Kč

EOS 850D – 1 300 Kč

Digitální bezzrcadlovky

EOS R6 – 5 200 Kč

EOS R5 – 11 700 Kč

EOS R – 2 600 Kč

Kompakty

PowerShot SX 740 HS – 800 Kč

PowerShot ZOOM – 650 Kč

Objektivy

RF 35mm f/1.8 Macro IS STM – 1 300 Kč

RF 15-35mm f/2.8L IS USM – 5 200 Kč

RF 24-70mm f/2.8L IS USM – 5 200 Kč

RF 70-200mm f/2.8L IS USM – 5 200 Kč

RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM – 2 300 Kč

RF 600mm f/11 IS STM – 1 500 Kč

RF 800mm f/11 IS STM – 2 000 Kč

RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM – 6 500 Kč

RF 85mm f/2 Macro IS STM – 1 500 Kč

RF 70-200mm f/4L IS USM – 3 900 Kč

EF 50mm f/1.4 USM – 1 300 Kč

EF 16-35mm f/4L IS USM – 2 600 Kč

EF 24-70mm f/2.8L II USM – 5 200 Kč

EF 70-200mm f/4L IS II USM – 3 900 Kč

EF 70-200mm f/2.8L IS III USM – 5 200 Kč

Minitiskárny