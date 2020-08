Zenit uvede objektivy 35 mm, 58 mm a 60 mm s elektronicky ovladatelnou clonou

Ruský Zenit přislíbil brzké uvedení trojice manuálních objektivů, prvních zástupců produktové řady s elektronicky ovládanou clonou: Zenitaru 35 mm F2, Seleny 58 mm F1,9 a Zenitaru 60 mm F2,8. Všechna tři „skla“ by měla být oficiálně představena v říjnu na fóru International Forum on Photography and Video Filming v Moskvě.

V nabídce Zenitu nyní najdeme spíše méně tradiční objektivy – rybí oka, širokoúhlé objektivy, vysoce světelné portrétní objektivy 50 mm F1,2 a 85 mm F1,4 a unikátní 50 mm F0,95; nechybí ani inovované verze legendárních Heliosů 50 mm F2. Tři nové objektivy rozšiřují nabídku o často používaná ohniska s uměřenou světelností.

Informace o připravovaných objektivech jsou prozatím neúplné. Výrobce zmiňuje, že nové produkty všechny vzejdou z Krasnogorského zavodu. Zenitar 35 mm F2 je jako jediný z novinek určen pro bezzrcadlovky, v první fázi konkrétně pro Sony E, posléze budou podporovány i další CSC bajonety. Optická soustava zahrnuje 7 čoček v 5 skupinách. Použití s kompaktnějšími přístroji je přizpůsobena drobnější konstrukce objektivu a jeho nízká váha pod 240 gramů.

Údaje k nové „padesátce“ Selena 50 mm F1,9 jsou ještě více kusé. Výrobce slibuje jedinečné podání obrazu mimo hloubku ostrosti, které je pro objektivy od Zenitu typické. O Zenitaru 60 mm F2,8 víme, že se jedná o makroobjektiv s poměrem zvětšení 1:1 a minimální zaostřovací vzdáleností 23 cm. Selena 20 mm a Zenitar 60 mm budou k dispozici pro bajonety Canon EF a Nikon F.