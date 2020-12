Yongnuo si patentovalo modulární kamerový systém. Možná pracuje na smartphonu, možná na bezzrcadlovce

Čínská společnost Yongnuo si podala patent na zařízení kombinující „mobilní terminál“ a sestavu externích čoček. První řečené vypadá jako chytrý telefon s velkým displejem a centrálním obrazovým snímačem, které by mělo jít používat i samostatně, tedy bez připojených objektivů.

Dle magazínu Lightning Rumours se může jednat o smartphone, a pokud dojde projekt realizace, můžeme se dočkat i modulární bezzrcadlovky. Zatím nejsou známy žádné podrobnosti o senzoru, ale protože se společnost připojila ke standardu systému Micro Four Thirds už na začátku tohoto roku, mohlo by jít právě o něho. To i vzhledem k tomu, že jej využívá i bezzrcadlovka s označením YN450.

Jak se bude objektiv, který by měl být vyměnitelný, do modulu upevní, není zatím jasné. Mobilní terminál se však do modulu vsune ze spodní strany, protože obsahuje zřejmé výstupy, které do sebe zapadnou tak, aby došlo ke korektnímu připojení. Společnosti samozřejmě přihlašují patenty pravidelně a mnoho z nich ke komerčně životaschopnému produktu nevede. To může být i tento případ.

Je jasné, co takové zařízení může nabídnout oproti tradičnímu designu fotoaparátu u smartphonu. Výhody celého zařízení spočívají nejen v ceně, kdy vám bude stačit vlastnit jeden terminál a k němu si dokupovat moduly, ale i ve výkonu, který bude s mobilní optikou nesrovnatelný. Co ale takový produkt nabídne uživatelům ve srovnání s bezzrcadlovkami úplně zřejmé není.