Yashica je zpět. Je tomu čtyři roky po fiasku s Y35 Digifilm

Legendární výrobce fototechniky Yashica je zpět. Nebo alespoň to hlásí na svém Instagramu. Bez jakýchkoli dalších informací ohlašuje, že se v letošním roce dočkáme něčeho velkého. Jen doufejme, že se zde nebude opakovat poměrně černá a pořád nepříliš vzdálená minulost.

Yashica je japonský výrobce fotoaparátů, původně aktivní od roku 1949 do roku 2005, kdy jeho tehdejší vlastník, Kyocera, který jej koupil v roce 1983, ukončil výrobu. V roce 2008 se jméno Yashica znovu objevilo na fotoaparátech vyrobených hongkongskou MF Jebsen Group. V roce 2015 pak byla práva na ochranné známky převedena na společnost Yashica International Company Limited a společnost 100 Enterprises International Group Co. Limited byla jmenována výhradním zástupcem společnosti Yashica Global.

Yashica nyní zveřejnila na svém Instagramu fotomřížku devíti snímků s nápisem „2022 Yashica coming soon.“ Může se jednat o nový film, nový fotoaparát na kinofilm nebo dalšího křížence mezi digitálním a filmovým světem. Společnost se snaží vyvolat jistý humbuk, aniž by nám dala do rukou jakékoli informace a spoléhá tak zejména na své dobře známé jméno. To však ještě relativně nedávno schytalo poměrně značnou ránu.

Mnoho komentářů pod posledním instagramovým příspěvkem není vzhledem ke značce příliš lichotivých.

Koncem roku 2017 totiž Yashica oznámila fotoaparát Y35 DigiFilm, na který se na crowdfundingovém serveru Kickstarter vybralo úctyhodných 1,28 milionu dolarů. Jakmile však začaly přicházet první kusy mezi zájemce a vydávaly se recenze produktu, ukázalo se, že fotoaparát není úplně takový, jak pravděpodobně podporovatelé očekávali. Hlásili četné problémy už se samotnou konstrukcí, za moc nestála ani funkcionalita a celá tato akce se vybarvila jako naprosté fiasko.

V roce 2019 však společnost uvedla na trh nejen nový 35mm film, ale také přišly tři nové filmové fotoaparáty řady. I ty si ale vysloužily mizerné recenze a schytaly mnoho stížností opět směřujících k jejich lacinému provedení. Doufejme tedy, že nás v roce 2022 nečeká další zklamání. Mohl by to být totiž poslední hřebík do rakve této značky, která to má se svou existencí značně nahnuté už nějakou tu dobu.

