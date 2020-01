Xiaomi hledá spolupráci na vývoji mobilních fotoaparátů. Ve hře je Hasselblad, Nikon i Canon

Boj mezi výrobci mobilních telefonů je neúprosný. Každý chce být lepší než ostatní, každý chce poskytnout něco, co ostatní nemají, a každý chce přinést nějakou exkluzivitu. Tou může být i spolupráce s jinou známou značkou na dané komponentě telefonu – třeba fotoaparátu. Slavné jméno tak nově hledá i čínské Xiaomi.

Huawei má Leicu, Nokia má Zeisse, Sony má samo sebe, Motorola pak kamarádí s Hasselbladem. Ten bude mít i Xiaomi, tedy pokud se nakonec nedomluví s Nikonem nebo Canonem. Partnerství s osvědčenou značkou totiž dává smysl hned dvakrát. Předně to šetří prostředky na vývoj, poté to značkám dává netušené reklamní možnosti a přináší prestiž.

Fanoušči společnosti Xiaomi jednoznačně hlasovali pro Hasselblad.

Xiaomi je na sociálních sítích poměrně čilé a snaží se komunikovat se svými zákazníky různou formou. Na čínské „sociálce“ Weibo tak uveřejnilo anketu, ve které se právě svých sledujících ptá, se kterou z řečených společností by měla partnerství uzavřít. Nejlépe si vedl Hasselblad, za ním skončil Canon, až následně Nikon.

Jestli to znamená, že už s nějakou společností Xiaomi skutečně jedná, známo není. Otázkou také je, jestli např. právě Hasselblad neváže výhradní smlouva k Motorole a má vůbec možnost pouštět se do dalších spoluprací. A samozřejmě jde také o to, zda takoví profíci, jako jsou v Canonu a Nikonu, by chtěli navázat spolupráci s tak mladou značkou, jakou Xiaomi je. Založena totiž byla teprve v roce 2010.