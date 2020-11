X-tra battery slibuje revoluci v bateriích pro fotoaparáty

Požadavky na přísun elektrické energie u fotoaparátů stoupají s množstvím napájených obvodů, které se starají stále častěji nejen o větší množství funkcí, jako je stabilizace obrazu, elektronický hledáček nebo výkonnější obrazové procesory.

Výrobci proto přicházejí s výkonnějšími bateriemi, ovšem ani ty mnohdy nejsou dostatečné, a tak fotografům nezbývá než pořídit více baterií pro rychlou výměnu. Ovšem baterie jsou odvětvím, kde jsme se mimo navyšování kapacity ničeho novátorského dlouho nedočkali. X-tra battery to chce změnit a nutno říct, že jejich směřování dává smysl.

X-tra battery spustilo kampaň na Kickstarteru, kde je možné zakoupit baterie pro digitální fotoaparáty z řad zrcadlovek a bezzrcadlovek od společnost Canon, Nikon a Sony. Autoři projektu požadovali 10 000 dolarů pro započetí výroby, přislíbeno však mají přes 80 000, a to zbývá do konce kampaně více než tři týdny. A co nová generace baterií nabízí?

Jednak je to vyšší kapacita, než je u současných firemních modelů, konkrétně je to 3 700 mAh, což je takřka dvojnásobek oproti jedné z nejpoužívanějších baterií Canon LP-E6 s kapacitou 2 000 mAh.

Z hlediska praktického používání je zde inovací podstatně více. Baterie má vestavěný indikátor nabití pro jednoduchou a rychlou kontrolu stavu baterie. Přímo na těle je USB-C konektor, jehož prostřednictvím je možné baterii nabíjet anebo z baterie napájet například přídavné LED světlo – obě možnosti jsou dostupné při současném používání fotoaparátu.

K baterii je navíc možné pořídit i pouzdro, které slouží nejen k její ochraně, ale urychluje nabíjení baterie a udělá z ní malou kapesní powerbanku. Asi jedinou nevýhodou baterie X-Tra je o něco větší velikost daná použitými články. V praxi to znamená nutnost odstranit dvířka bateriového prostoru, z něhož pak bude kousek baterie vystupovat.

Na jednu stranu tak můžete zlepšit úchop fotoaparátu, na druhou stranu může být vystupující část problematická při použití některých stativových destiček nebo L-držáků. Výměna baterie je velmi rychlá díky integrovanému uvolňovacímu tlačítku, výrobce však nikde nezmiňuje odolnost vůči vlhkosti – přeci jen dvířka bateriového prostoru budou těsnit lépe než pouhá baterie zasunutá do šachty.

Kompatibilita baterií je poměrně široká a zahrnuje všechny nejpoužívanější modely digitálů Canon, Nikon a Sony, cena baterie v rámci kampaně (s doručením v květnu 2021) je 99 dolarů i s pouzdrem, předpokládaná prodejní cena je 129 USD – s rostoucím počtem koupených baterií pak klesá i jednotková cena.