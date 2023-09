Wacom představil čtveřici dostupných grafických tabletů

Wacom představil celkem čtyři nové grafické tablety Wacom One, dva z nich mají displej a liší se jeho úhlopříčkou, další dva jej nemají a liší se velikostí. Novinky představují vstup do kategorie grafických tabletů, co se týče ceny i funkcí. Nicméně ty základní jim nechybí, a proto představují dobrý poměr cena/výkon.

Nejlevnější Wacom One S je běžný tablet bez displeje, s perem a rozměry pracovní plochy 152 × 94 mm, očekávaná cena činí 2 800 Kč. Wacom One M je větší s pracovní plochou 216 × 135 mm a s cenou 4 200 Kč. Oba tablety rozeznají 4096 úrovní přítlaku, samotná pera mají dvě přizpůsobitelná tlačítka, USB-C konektor a Bluetooth.

Wacom One 12 je grafický tablet s 11,6“ obrazovkou a cenou 11 000 Kč, větší Wacom One 13 už má 13,3“ úhlopříčku a očekávanou cenu 17 000 Kč. Obrazovka má Full HD rozlišení a 99% pokrytí sRGB gamutu, tablety také podporují snímaní doteků až deseti prstů pro gesta. Připojit je lze k desktopu s Windows, Macu, Chromebooku a Androidu.

Výbava je tedy solidní pro začínající grafiky, ale dejte si pozor na značení. České e-shopy ještě novinky nenaskladnily a prodávají velmi podobně pojmenované starší modely jako One S by Wacom, ty mají horší výbavu.

Zdroj: DIY