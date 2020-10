Vyšší level produktové fotografie: kosmetika Estée Lauder se bude fotit ve vesmíru

Kosmetická společnost Estée Lauder posílá deset lahví svého pleťového séra na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Tam se má nafotografovat jeho neobvyklá reklamní kampaň, kterou si také nechá NASA patřičně zaplatit. Společnost to má vyjít na 128 tisíc dolarů.

Podle agentury Bloomberg je pleťové sérum Estée Lauder součástí nákladu rakety Northrop Grumman Antares, která přepravuje zásoby na ISS. Ten by měl spolu s pleťovým sérem dorazit na ISS už v sobotu. O fotografie séra Estée Lauder’s Advanced Night Repair se postarají sami astronauté, kteří jej nafotí v kopuli stanice.

Kosmetická společnost svůj přípravek charakterizuje jako z jiného světa, i když pochází z toho našeho. Také proto se rozhodla pro tuto netradiční kampaň, kterou už nyní plní sociální média. Zpět na Zemi se vrátí až na jaře příštího roku a jedna lahvička by měla být součástí dražební charitativní akce. Co se stane s ostatními, není známo, dá se ale předpokládat, že společnost bude chtít získat zpět své finance vložené do reklamy, a proto není vyloučeno, že budou k dispozici k odkupu i pro „obyčejné smrtelníky“.