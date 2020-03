Výrobci fotoaparátů v boji proti pandemii: Fuji má svou vakcínu, Canon připravuje rychlotest na COVID-19

Pokud si myslíte, že přední výrobci fototechniky zůstávají jen u tohoto řemesla, jste na omylu. Zejména japonské společnosti totiž fušují i do zdravotnictví. Lék Avigan, vyvíjený dceřinou společností Fujifilmu, totiž účinně bojuje proti koronaviru. Canon Medical pak zahájil vývoj systému rychlého testování.

Fujifilm, Avigan, Favipiravir

Avigan, známý také jako Favipiravir, byl schválen pro použití v Japonsku již v roce 2014 za účelem léčby eboly. S aktuální situací se však jeho použití rozšířilo i do Číny. Jak uvádí agentura Reuters, lék účinně pomáhá pacientům s léčbou koronaviru bez přítomnosti jakýchkoli vedlejších účinků. Díky tomu také akcie společnosti Fujifilm, na rozdíl od téměř všech ostatních, které padají, vyskočily a to o více jak 15 %.

Mluvčí společnosti Fujifilm však uvedl, že společnost neočekává žádný přímý dopad na příjmy z potenciálních prodejů Aviganu v Číně. Lék je totiž vyráběn jen v Japonsku a to ještě v závislosti na žádosti vlády, dlouhodobé cíle výroby a prodejů tedy žádné nejsou.

Canon Medical Systems Corporation

Canon oznámil, že jeho společnost Canon Medical Systems Corporation zahájila vývoj systému rychlého genetického testování nového koronaviru způsobující nemoc COVID-19. Konkrétně se má jednat o soupravy rychlých diagnostických testů, které jsou součástí výzkumného programu zaměřeného na vývoj diagnostických metod pro COVID-19 pod vedením Japonské agentury pro lékařský výzkum. Canon Medical byla vybrána k účasti na tomto výzkumném programu ve spolupráci s univerzitou Nagasaki.

Test a samotná činidla vyvinutá pro testování RNA COVID-19 jsou založena na metodě LAMP, původně vyvinuté společností Eiken Chemical Co., a mají být použity s kompaktním izotermickým amplifikovaným genovým fluorescenčním detektorem vyrobeným společností Canon Medical k detekci přítomnosti viru. Ve srovnání s konvenční testovací metodou PCR v reálném čase umožňuje metoda LAMP detekci viru snadněji a rychleji, což je vhodné pro testování v těch oblastech, kde je infekce nejrozšířenější.

Společnost Canon Medical už dříve pomohla praktickými řešeními na podporu mimořádných událostí a to zejména poskytováním souprav rychlých testů na ebolu do Guinejské republiky v roce 2015, Konžské demokratické republice v roce 2019 a výrobním schválením a prodejem Genelyzer KITu, což byla reagenční souprava pro testování RNA viru Zika v roce 2018. Jak brzy bude společnost Canon schopna vyvinout plně funkční systém testování samozřejmě není známo, ale vzhledem k rychlosti, s jakým se vypořádala s tím pro ebolu, se dá očekávat, že to bude velice brzy.