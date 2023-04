Vyhrál první cenu v prestižní fotosoutěži Sony World Photography Awards. Jenže tyto fotografie vytvořila AI

Na vlastní náklady přiletěl do Londýna, a když okolo sebe viděl jen nezájem, nezván došel na pódium a odmítl prestižní cenu Sony World Photography Awards.

Boris Eldagsen se zúčastnil v kreativní kategorii otevřené soutěže pro rok 2023, jejíž ceremoniál se konal minulý týden. S obrázkem THE ELECTRICIAN vyhrál a měl získat drahé fotografické vybavení Sony. Jenže on obrázek nefotil, ale vygeneroval s pomocí umělé inteligence.

Chtěl poukázat na problém

Příběh Borise Eldagsena počal už v roce 2022, kdy začal vytvářet uměleckou sérii obrázků PSEUDOMNESIA, tedy falešných nebo pseudo vzpomínek. Netají se tím, že se jedná o obrázky generované s umělou inteligencí. Série kombinuje styl čtyřicátých let a mírně surrealistických záběrů, které se sice mohly stát, ale nikdy se neudály.

Boris Eldagsen je zároveň přes třicet let fotografem, a byť nastoupil na vlnu generování obrázků pomocí umělé inteligence, vidí v ní jisté nebezpečí. To je také důvod, proč se do soutěže přihlásil. Chtěl poukázat na rozdíl mezi skutečnými fotografiemi a generovanými obrázky a na fakt, že organizátoři soutěže mezi nimi neumí rozlišovat.



Kontroverzní vítězný obrázek. Foto: Boris Eldagsen, web

Jak píše na svém blogu, chtěl tímto krokem urychlit uvědomění o možnostech umělé inteligence v oblasti generování obrázků. To se mu povedlo i díky kontroverzi, kterou vyvolal na slavnostním ceremoniálu Sony World Photography Awards. Přestože vyhrál a součástí ocenění byla letenka i ubytování v Londýně, vše si zaplatil sám, aby se ceremoniálu mohl zúčastnit.

Domníval se, že jako vítěz kategorie dostane prostor se vyjádřit, což se ovšem nestalo. Po přestávce v programu se proto rozhodl jít za moderátorkou a požádal ji o slovo. Tak byla tak překvapená, že nezareagovala, čehož Eldagsen využil a vzal si slovo. V krátké řeči odmítl vybavení Sony v hodnotě pěti tisíc amerických dolarů a řekl, že obrázek nevyfotil, ale vygeneroval. Jak dále řekl pro Petapixel, zůstal po zbytek večera na ceremoniálu, ovšem nikdo z organizátorů jej nekontaktoval.

Ani tím kontroverze nekončí. Na výstavě vítězných fotek v Londýně organizátoři tu jeho vyměnili, a to samé platí i pro online galerii na worldphoto.org. V době psaní tohoto článku organizátoři stále nevydali oficiální stanovisko k události, ovšem Eldagsenův cíl byl splněn – o rozdílech mezi fotkami a obrázky generovanými umělou inteligencí mluví celá komunita fotografů.

Co je to autorská fotka?

Eldagsen svá díla neoznačuje jako fotografie, pouze využívá jazyk fotografie pro zobrazení nápadů a vizí. Také se v jeho případě nejedná jen o pouhé kliknutí na tlačítko „generovat“, ale využívá techniky „inpainting“, „outpainting“ či „prompt whispering“ a vytvoření finálního obrázku trvá klidně desítky pokusů. Jedná se ovšem o fotografii?

A právě tato otázka je dnes sporná. Máme označovat za fotografii to, co vypadá jako zachycené fotoaparátem (tedy co používá fotografický jazyk), nebo jen to, co je skutečně zachycené fotoaparátem?



Problematický obrázek zmizel z online galerie vítězů

Problém je ovšem i s autorstvím. Je autorem ten, kdo zadával příkazy umělé inteligenci, vývojář umělé inteligenci, nebo všichni ti, jejichž díla se použila na trénování umělé inteligence? Zatímco otázka ohledně označení „fotografie“ je důležitá zejména pro soutěže (už dlouho se fotografie nerovná záznamu reality), autorství se týká práva a peněz.

Protože AI má potenciál generovat i videa nebo další obsah, tyto otázky jsou více než aktuální. Eldagsen má pravdu v tom, že by se na ně měla začít hledat odpověď, protože jinak se zmatky přesunou z jevišť fotografických soutěží i do běžného života, kde budou mít mnohem výraznější dopady.

Perexové foto: Boris Eldagsen, blog