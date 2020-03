Vivo APEX 2020 má hlavní aparát s gimbalem a selfie pod displejem

Čínský výrobce chytrých telefonů Vivo používá svou řadu koncepčních telefonů APEX k předvedení nejnovějších mobilních technologií. Nově tak představil model APEX 2020 s podporou 5G, který se zaměřuje především na fotoaparáty a displej.

16Mpx selfie kameru najdete na zařízení velice těžko. Je totiž skryta pod displejem, který má v části, kde se nachází, až 6× větší propustnost světla, aby jej na senzor dopadalo co nejvíce. Přítomný binning pak sjednocuje 4 pixely do jednoho, aby byl lépe redukován šum a byl zvýšen dynamický rozsah. Toto ostatně umí i hlavní kamera.

Ta je vybavena 48Mpx Quad-Bayer senzorem se stabilizačním systémem, který jsme v mobilních telefonech ještě neviděli. Celá kamera je totiž zavěšena na systému připomínající gimbal. Ostatně výrobce textem tento systém uvádí hned vedle kamery samotné.

Oproti konvenčním stabilizacím by tato měla podávat o poznání přesvědčivější výsledky. Výrobce také tvrdí, že tento nový systém rozšiřuje stabilizační úhel o celých 200 % a dodává, že design byl inspirován očima chameleona, které se také volně otáčejí a umožňují tomuto ještěrovi lépe pozorovat svou kořist.

Podobnou stabilizaci jsme zde ještě neměli. Otázkou zůstává, jestli má reálné základy a skutečně je takový prvek možný do telefonu implementovat.

Periskopový teleobjektiv nabízí 16 Mpx a rozsah jejího optického přiblížení je od 5 až po 7,5×. Očekávaný výkon by se měl rovnat minimálně takovým modelům, jakými jsou Huawei P30 Pro nebo Oppo Reno 10x Zoom. Oproti nim má ale Vivo APEX 2020 jeden zásadní neduh. Na trh nejspíše nikdy nepřijde. Vivo jej mělo ukázat na veletrhu MWC 2020 jako svůj koncept dob budoucích, ale protože byl veletrh kvůli epidemii koronaviru zrušen, možná jej vlastně vůbec nikdy nespatříme jinak, než na renderech.

Koncept je totiž jen na papíře, maximálně uschovaný někde v trezoru v prototypové variantě. S největší pravděpodobností se tak žádný telefon s podobnou charakteristikou do sériové výroby v nejbližší době nepodívá, i když by řečená technologie mohla společnost využít alespoň částečně a to v některém z připravovaných modelů.

Periskopové přiblížení už přece jen známe. Ne však v takovéto podobě.

Ještě dodejme, že výrobce telefon osadil 6,45“ 120° FullView AMOLED displejem s rozlišením 2 330 × 1 080 pixelů, takže pokud se na něho díváte z čelní plochy, vidíte jen minimální rámeček na horní a spodní hraně zařízení. Proto také telefon neobsahuje žádná tlačítka ani konektory a je nabíjen čistě bezdrátově. Obsaženy nejsou ani reproduktory, protože zvuk se přenáší skrze displej. Uvnitř pak „tepe“ špičková čipová sada Qualcomm Snapdragon 865. Společnost Vivo tedy tímto konceptem navnadila nejednoho mobilního fotografa. Nereálně to rozhodně nevypadá, teď to jen dotáhnout do konce.