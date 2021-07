Vezměte iPhone 5 se stavebnicí LEGO a získáte cenově dostupný mikroskop

Existuje mnoho mobilních telefonů, které máme schované v šuplících a jen na ně sedá prach. Vědci v Německu však našli způsob, jak těmto zařízením vdechnout druhý život, a to konkrétně pokud se jedná o iPhony 5. S jejich využitím a spolu se stavebnicí LEGO, totiž snadno vytvoříte vlastní mikroskop.

Vědci z univerzity Georga Augusta v Göttingenu a univerzity v Münsteru v Německu se rozhodli postavit mikroskop s vysokým rozlišením, který by nebyl neúměrně drahý vzhledem svým schopnostem. Specializované mikroskopy stojí spoustu peněz, což omezuje jejich dostupnost, a ty cenově dostupné zase nevynikají přílišnou kvalitou.

a, b) Fotografie a schematické znázornění mikroskopu, c) LED, která osvětluje vzorek zespodu, d) závitový systém, který upravuje zaostření mikroskopu pohybem objektivu, e) náhradní objektiv smartphonu s ohniskovou vzdáleností 3,85 mm (vlevo) a skleněný objektiv s ohniskovou vzdáleností 26,5 mm (vpravo), f) druhý objektiv skládající se z 2 akrylových čoček v držáku těsně pod okulárem, g) smartphone používaný jako fotoaparát.

„Naším cílem je představit mikroskop studentům v prostředí učebny, a to jak jako vědecký nástroj pro přístup do mikrosvěta, tak pro usnadnění pochopení základních principů optických komponent mikroskopu v hravém a motivujícím, přesto přesném, přístupu. Založením designu na kostkách stavebnice LEGO přitom usilujeme o to, aby byl mikroskop modulární, levný a inspirativní.“

Příklady experimentů prováděných s mikroskopem LEGO. a) Obrázek krystalu chloridu sodného. b) Časová prodleva osmotického šoku v buňkách červené cibule. c) Časová prodleva pohybu artemie ve vodě. d) Časová prodleva pohybu 2 vodních blech ve vodě.

Vědci k výrobě mikroskopu použili modul kamery iPhone 5, smartphone a kostky LEGA. Mnoho lidí už má spousty kostek doma a čočky iPhonu 5 jsou docela levné. Vědci je našli za méně než 5 dolarů. Celková cena projektu, bez zahrnutí nákladů na další smartphone, je 102 EUR (cca 2 640 Kč). Dokumentace pro sestavení vlastního mikroskopu je k dispozici zdarma. Více informaci se dočtete v uveřejněném PDF.