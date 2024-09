S velkou aktualizací ZPS X přichází AI. Zoner na to jde ale trošku jinak, takže nečekejte Midjourney

Září se přehouplo do druhé poloviny a to znamená jediné: Český Zoner vypustil do světa velkou podzimní aktualizaci ZPS X. Ani v Brně jsme neunikli nástupu AI, umělou inteligenci proto objevíte i ve fotografickém editoru, který chce soupeřit hlavně s Lightroomem od Adobe.

Hromada AI, ale prakticky a bez efektních blbinek

Nečekejte ale AI generování obrázků, magické AI gumy z mobilních telefonu a další hračičky. Zoner na to jde jinak a chytré algoritmy potřebuje spouštět na počítačích svých zákazníků, ať už to bude průměrný notebook, anebo herní dělo fotografického profíka.

AI v jeho podání tedy znamená především praktická vylepšení než integrované Midjourney. Konkrétně jde o:

AI výběr nejlepších snímků

AI presety pro lidskou tvář

AI odstranění pozadí

AI automatické úpravy detekcí scény

Co to znamená v praxi? Podzimní ZPS X umí v záběrech automaticky detekovat lidské tváře a zobrazit jejich AI náhledy vycentrované na člověka. Profík, který se přehrabuje stovkami záběrů třeba ze svatby, pak mnohem rychleji rozpozná ty nejostřejší, kde zrovna nikdo nemrká a tak dále.



AI náhled rozpozná ve scéně lidské osoby a vycentruje jejich tváře

Vylepšení tváře a scény pomocí AI

V režimu Vyvolat pak stejná neuronka rozpozná tvář, oči a rty a navrhne jejich vylepšení pomocí kruhových filtrů. Míru těchto úprav má fotograf stále pod kontrolou, takže to není typický AI blackbox na jedno klepnutí, kdy nevíte, co z toho nakonec vyleze.



AI presety použijí automatickou detekci tváře, očí a úst pro kruhové filtry

ZPS X nově používá AI i ve funkci automatického vylepšení. Algoritmus totiž podle expozice a kompozice automaticky rozpozná typ scény a sdělí programu, jaké nastavení má použít.



Automatické vylepšení používá AI pro detekci scény. S portrétem bude pracovat jinak než s krajinkou

Odstranění pozadí pomocí AI

Jedna generativní AI se ale nakonec najde i v podzimní aktualizaci. Zoner totiž přidal automatickou funkci odstranění pozadí. ZPS jej nahradí buď za vybranou barvu, průhlednost, anebo masku, kterou můžete ručně doladit, pokud se ve výběru objeví chyby.

Automatické odstranění pozadí jej nahradí barvou, průhledností anebo maskou, se kterou můžete dále pracovat a ladit případné chyby

Tady to zatím funguje jako blackbox – černá skříňka bez parametrů –, takže zatím chybí označení oblasti zájmu. To vše musí rozpoznat neuronka, která se může snadno splést. Zoner ale slibuje, že už na tom dělá, takže pokud bude v Brně hodně přesčasů a kofeinu, možná se dočkáme na jaře.

Zoner nakoupil mašiny a s AI to myslí vážně

Firma to s AI myslí vážně, investovala do nových počítačů pro vývojáře, takže si mohou zkoušet výkon nejrůznějších modelů, které se zrovna objeví na scéně. Pokud nebudou namísto toho hrát na mašinách Counterstrike, kdo ví, třeba se už na jaře dočkáme pokročilejší verze, díky které štětečkem ve scéně označíme objekt zájmu a pomůžeme tak neuronce lépe určit, co je popředí a co pozadí.



Další novinkou je možnost aktivace automatického seskupování souvisejících fotografií

Zoner se ale chlubí, že to už teď nefunguje vůbec špatně a automat odstraní i složitější pozadí. Třeba strukturovaný koberec, harampádí v dílně a pomůže třeba e-shopům menších živnostníků bez vlastního studia rychle vyrobit hezké produktové fotky.

Špičková práce se světlem a přepaly

Podzimní ZPS X dále přináší automatické seskupování souvisejících fotografií. Do již existujících množin tak na vyžádání automaticky seskupí třeba dílky panoramatických snímku (děkuji a tleskám!), HDR záběry a série.



Zoner se chlubí, že se světlem a přepaly teď pracuje lépe než konkurenční Lightroom. Umí rekonstruovat data z přepalů a nabízí funkci rekonstrukce barev

Pokud pracujete hlavně v RAWu, oceníte také novou práci s expozicí a přepaly v režimu Vyvolat. ZPS X totiž nyní dokáže dopočítat chybějící informace z přepálených kanálů, pokud v některém zbyla alespoň nějaká rezidua. Podle Zoneru to nyní umí Photo Studio nejlépe ze všech na trhu a pokoří i Lightroom.

1 000+ zkratek a podpora Loupedecku

Milovníci klávesnic a vstupních zařízení všeho druhu si nově mohou ručně nakonfigurovat více než 1 000 klávesových zkratek úplně na všechno.



V podzimním ZPS X si můžete nastavit klávesové zkratky na více než 1 000 operací

Nemusí to být přitom výhradně klasická klávesnice, ale opravdu cokoliv, co do Windows posílá HID kód počínaje herními ovladači a konče specializovanými ovladači včetně podpory pro Loupedeck.

Přesnější příprava fotoknih

A to ještě stále není všechno, vykřikl by freneticky Horst Fuchs. V modulu Video teď můžete klipy, obrázky a texty posunovat pomocí ovládacích bodů přímo v náhledu a v modulu Tisk najdete nová pravítka a mřížku pro přesné rozmístění fotek při přípravě fotoknih.



Nová mřížka pro přesné zarovnávání fotek při ruční přípravě fotoknih

A ještě jedna věc. Nosíte-li v brašně foťáky od Fujifilmu se snímačem X-Trans, RAWy se budou načítat až 2,4× rychleji.

Novinky si mohou všichni zdarma otestovat v sedmidenní zkušební verzi. Pro předplatitele se pak nic nemění. ZPS X vyjde na 1 499 Kč ročně, respektive 149 Kč měsíčně. K dispozici je také rodinné předplatné, možnost věnovat ZPS X jako dárek samozřejmě školní a podnikové licence.