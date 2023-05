Valoi easy35 chce být revolucí v domácím skenování filmů

VALOI easy35 byl podle svých tvůrců navržen tak, aby způsobil revoluci v domácím skenování filmů. Jde zde totiž o to, aby takové skenování bylo rychlé, snadné a cenově dostupné. S tímto produktem si tak může každý naskenovat film v domácích podmínkách pouze pomocí digitálního fotoaparátu a makro objektivu.

VALOI easy35 má být dle svého výrobce profesionální skenovací sada zhuštěná do malého, ale výkonného balíčku. Budete potřebovat pouze vlastní makro objektiv a fotoaparát, kdy je zařízení kompatibilní se všemi fotoaparáty s výměnnými objektivy a většinou makro objektivů. Není potřeba žádný stojan, žádný zdroj světla a žádný samostatný držák filmu.

Video: https://youtu.be/C4Wuu12Colw

Jeho zapojení je plug and play a celek je velmi kompaktní, takže se vejde do malé brašny k samotnému fotoaparátu. Obsahuje i vlastní vestavený zdroj LED světla (nabíjí se přes USB-C a má vydržet několik hodin skenování). Díky průchozímu držáku umožňuje model easy35 naskenovat film během několika minut, tedy typicky do čtyř minut. Ať už se jedná o celou roli nebo proužky po 3 snímcích, budete moci získat skvělé výsledky mnohem rychleji než s tradičním skenerem.

V easy35 je film zcela odstíněn od vnějšího světla, tedy zcela uzavřen v tmavém antireflexním tubusu mezi objektivem a držákem, takže můžete skenovat i za denního světla. Nevznikají zde žádné otravné odrazy způsobující skvrny nebo nepříjemné barevné odlesky. Nedochází zde ani k vinětaci, protože pokrytí negativu je úplné.

Úspěch takového produktu je samozřejmě nejasný, pokud jej teprve plánujete. Proto ho jeho tvůrci nejdříve umístili na crowdfundingový server Indiegogo, kde měli za cíl vybrat na 60 000 EUR, což se jim nakonec povedlo, kdy ještě před končením kampaně dosáhli na vyšší částku. V rámci kampaně startovala cena easy35 na 139 EUR (cca 3 300 Kč), kdy se jednalo o 30% slevu. Doručovat prvním podporovatelům se má začít v srpnu letošního roku, pak půjde produkt do prodeje.

Via Indiegogo.com