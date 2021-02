V nové aplikaci Canon Photo Culling vám fotografie ohodnotí umělá inteligence

Máte-li ve svém zařízení stovky a tisíce fotografií, je skutečně obtížné v nich vyhledávat a jakkoli je třídit. Na mobilních platformách k tomu najdete mnoho aplikací, které více či méně dobře pracují s umělou inteligencí tak, že odstraní nejen duplicitní snímky, ale i ty jakkoli nekvalitní. Nově se k nim řadí i aplikace Canon Photo Culling.

Jejím jádrem je PHIL. Jedná se o zkratku pro Photography Intelligence Learning. Titul tak uživatelům pomáhá s výběrem těch nejlepších snímků dle vyhodnocení ostrosti, šumu, emocí či zavřených očí. Na základě těchto čtyř hodnot vypočítá finální skóre, které určuje kvalitu fotografie. Vy pak aplikaci můžete říci, jak vysoké má toto skóre být k tomu, aby titul všechny snímky nad ním uchoval a všechny pod ním naopak smazal. Jednotlivým parametrům lze dokonce určit i prioritu.

V nabídce je také mazání záznamů na základě vzájemné podobnosti. Funguje to tak, že vyberete např. 10 snímků portrétů osoby a 10 snímků krajiny. Umělá inteligence obrázky podle scény sama rozdělí na dvě sady snímků a z každé vybere jeden nejlepší. Canon Photo Culling má samozřejmě také za cíl ulevit úložišti zařízení, proto ukazuje nejen počet uložených fotografií, ale i kapacitu úložiště telefonu. Nechybí ani dynamická alba, třídění podle událostí, či časového období atd.

Samozřejmě to má ale háček. A to vlastně hned několik. Aplikace totiž umí pracovat pouze se soubory JPG a to výhradně s těmi, které byly telefonem pořízeny. I když je pak aplikace zdarma, nabízí jen třídenní zkušební dobu, po jejímž uplynutí je třeba hradit předplatné. To měsíční činí 3 dolary (cca 60 Kč), to roční 15 dolarů (cca 320 Kč). Titul Canon Photo Culling nicméně není dostupný v českém App Store. Pokud chcete funkčnost vyzkoušet, musíte mít americké Apple ID.

