V akci se Sigmou 14mm F1,8 DG HSM Art a Canonem EOS 1Dx Mk III – rychlá závislost

Ohnisko 14 mm je pro většinu fotografů úzkoprofilové, využití není tak časté, a proto se nabízí otázka, jestli je investice 38 tisíc do něčeho, co půjde do akce jednou za čas, rozumná. Záleží na individuálních finančních možnostech. Koneckonců spousta lidí žije úplně bez širokých ohnisek. Za sebe můžu říct, že mě bez nadsázky zaskočilo, jak objektiv začal posouvat mé hranice a přemýšlení nejen o formě, ale i obsahu fotek, doslova mě infikoval, abych vymýšlel záběry jen pro něj.

Automatické ostření je rychlé a tiché, při testech s Canonem EOS 1Dx Mk III bylo i přesné. Při focení s Canonem EOS 5D Mk II v podobných podmínkách byla při nižších clonách sem tam jedna fotografie zvláštně rozostřená, a to i v případě série – stejné scény a stejného ostřícího bodu. Nepřekvapivě tedy záleží na těle – objektiv je zdá se připraven na vše. Jako všechny objektivy řady ART i tento je možno kalibrovat v PC po připojení do externího docku.

Primární určení bude pro FF a tam taky zůstaneme. Zcela ideální mi přišlo spojení s gigantem Canon EOS 1Dx Mk III, který se svým necelým kilem a půl dobře vyvažuje váhu objektivu. Mimochodem tvoří s touhle čtrnáctkou sousoší o váze cca 2,56 kg. Ano, s bleskem Sppedlite 580 jsou to asi 3 kila, když už jsme u toho. Prostě dávejte pozor, ať vám to sklo někde venku nespadne na psa..

Co překvapí, je vysoká hmotnost 1 120 g – mě příjemně, jiní by nemuseli tak skákat radostí, zvláště pak majitelé lehoučkých bezzrdcadlovek se snímačem micro 4/3, pro které je objektiv také možno použít. Objektiv nemá ani stativovou objímku ani závit pro uchycení na stativ či stabilizátor. Takže přístroje typu Sony A6000 plus tahle těžká váha a gimbal, to je už hodně mimo realitu. Nevadí. Milovníci skateboardingu mají na trhu jistě dost alternativ.

Canon EOS 1Dx Mk III

Předem, aby čtenáři, kteří přichází jen s otázkou: „Je to fakt tak dobrý?“, nemuseli číst dál, ušetřím jim čas odpovědí: „Jo!“.

Nová verze vlajkového zaoceánského parníku firmy Canon přináší nejen několik zajímavých zlepšení oproti svému předchůdci, ale taky se (k 25. 3. 2020), pyšní titulem nejrychlejší zrcadlovka současnosti. Taky asi nejdražší plnoformátová zrcadlovka. Za hodně peněz hodně muziky. Obecně vychází tento model samozřejmě z předchozí verze Mark II, hardware je v podstatě nezměněn. Kam jste byli zvyklí sáhnout, tam je to, co jste chtěli nahmatat. Navíc jsou však tlačítka příjemně podsvícená, takže nahmatáte i ve tmě.

Bez zbytečných řečí, hlavním tématem této novinky je zaostřování. Nebaví vás věčné prodírání se ostřícími body v hledáčku? To vás asi potěší další hardwarový upgrade – inteligentní optický ovladač v podobě malé snímací plošky na tlačítku AF, která po aktivaci funguje jako dotykové čidlo. Díky tomuto zcela novému ovládacímu prvku prosvištíte z pravého rohu dole na levou stranu nahoře téměř okamžitě. Je to o krátkém zvykání, ale vyplatí se.

Další revolucí v zaostřování by měl být algoritmus autofokusu tzv. Deep Learning Technology. Zní to tak, že se s námi bude učit a vyvíjet. Není to tak úplně pravda, údajně přichází již poučen. Učil se pomocí velkého množství různých snímků, jak vypadá člověk. Takže by měl ve scéně identifikovat postavu a zaostřit ji. V praxi jednoduše funguje. Když náhodou netrefí hlavu (i zezadu nebo z profilu, neorientuje se jen podle tváře), bezpečně pozná třeba ruce. Většinou vybere skupinu zaostřovacích bodů, která obsahuje hlavu a třeba rameno, když fotíme celek. Systém obstál i v horších světelných podmínkách i v případech tmavý objekt vs. tmavé pozadí.

Výborně funguje kontinuální sledování např. obličeje při sérii snímků. V číslech – 191 AF bodů (155 křížových) v optickém hledáčku. V režimu LiveView až 525 AF polí. Upřímně zaostřování při LiveView je sice přesné, ale trefit se velkým prstem do relativně malého displeje na místo, kam chcete, je obtížné a občas bohužel přehmátnete.



Nejrychlejší zrcadlovka dnes znamená 16 snímků v nejvyšší RAW kvalitě 20,1 Mpx s aktivním AF a AE při optickém hledáčku a v režimu LiveView až 20 sn/sec. Zážitek je to především akustický, neboť to už není kanón, ale kulomet. V případě, že máte ve slotech dost rychlé CFexpress karty (oba sloty jsou CFexpress), můžete takhle fotit nepřetržitě, dokud je nezaplníte. Díky navýšené vyrovnávací paměti už žádné ukládání po určité dávce snímků. A pokud se bavíme o RAWech, bavíme se o formátu CR3, tedy bude nutné aktualizovat i software.





Ukázka rychlého sériového snímání

Mimo RAW a JPEG nabídne Mark III i relativně nový formát HEIF (High Efficiency Image File Format) aktivuje se při zapnutí HDR, kouzlo je v tom, že na stejném datovém objemu zaznamená až dvojnásobek informací. V tomto případě jde o 10-bitový HEIF. Snímky jsou oproti JPEG dynamičtější, barevné plochy se tak neslévají, vnímáme zřetelnější a bohatší prokreslení fotografie. HEIF je možné přímo ve foťáku převést do JPEG a např. odeslat přes Wi-Fi do smartphonu nebo jiného zařízení.

Pomocí smartphonu a aplikace je možné taky fotoaparát ovládat na dálku. Konektivita je nekonečná – USB-C, HDMI, WFT (bezdrátový přenos souborů přes externí krabičku konkrétně WFT e9a v ceně cca 650 dolarů), ethernet, mikrofon, sluchátka, remote, flash remote, Bluetooth a již zmíněná vestavěná Wi-Fi.

Spousta lidí by nejspíš takový přístroj nekupovala kvůli natáčení videa. Ale 1Dx MIII je evidentně i velmi schopná „kamera“. Největší taháky jsou tady nejspíš nekompromisní kvalita zaznamenaného materiálu a jeho rozlišení a skvělé zaostřování. Nejkvalitnější záznam je 5,5K (5472 × 2886) do RAWu při rychlosti 60 fps – pro nás evropany 50fps (PAL). Jen pro zajímavost video o délce 15,9 s ve formátu RAW 5472 × 2886 px při 25 fps si ukousne prostor 3,441 GB.

Mimo záznamů do RAW jde i mp4. Větší dynamický rozsah umožní C-LOG – ten pracuje s formátem H.265 známém též jako HEVC (High Efficiency Video Coding) z jehož principu právě vychází HEIF. Automatické ostření je obecně při 4K a více funkční jen při 25 fps. Při full HD zaostřuje automaticky až do 120 fps. Kvůli své ergonomii není úplně možné využít ho jako klasickou kameru, ale při troše péče a optimálním příslušenství si dokážu představit natočit s ním třeba reklamu nebo videoklip.

Canon EOS 1Dx Mk III je parťák, každodenní a spolehlivý, nabitý nejnovější technologií. Na jedné straně s ním nafotíte cokoliv hned jak jej dostanete do ruky. Na straně druhé bude trvat, než si osvojíte všechny podpůrné funkce, které nabízí. Vylepšení zaostřování, rychlosti nebo třeba ovládání na dálku napovídají, že primární určení bude reportážní, a to jak třeba na sportovišti tak v divokém terénu. A proč si takhle v Andách nenatočit západ slunce do RAWu na 5,5K, když už tam jste.

Vzhledem k pořizovací ceně kolem 190 000 Kč bych si osobně jako zákazník představoval při koupi plný servis. A to v tom smyslu, že dostanu poslední verze softwaru nejen s podporou CR3, ale i s podporou HEIF a CRM (raw video) a nebudu muset celé odpoledne řešit update softwarů, protože jsem posledního půl roku nestíhal na webu sledovat poslední trendy.

Nákupem těla výdaje nekončí, je třeba myslet na relativně drahé CFexpress karty a náhradní baterku/y. Ale zdá se, že s takovou výbavou už budete připraveni opravdu na všechno.