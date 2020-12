V akci s Canonem RF 85 mm F2 Macro IS STM – Na portrét i makro

Z letošních novinek s bajonetem RF pro fullframové bezzrcadlovky Canon jsme si do akce vybrali pevný 85mm objektiv kombinující možnost fotografovat portréty i nahlédnout do makro světa.

Canon RF 85 mm F2 Macro IS STM představuje zajímavou kombinaci vysoce světelného (F2) portrétního objektivu s možností fotografovat makro díky tomu, že dokáže zaostřit již od 35 centimetrů.

Dlužno hned na úvod dodat, že poměr zvětšení je 1:2, tedy nejedná se o „plnohodnotné“ makro, na jaké jsou fotografové makro světa zvyklí. To ale uživatelům nebrání do makro světa alespoň nahlédnout a například pořídit detailní záběry při focení produktů.

Přestože hladký plastový povrch může na první pohled působit lehce lacině, dílenské zpracování hodnotíme velmi kladně. S váhou půl kilogramu je jasné, že se na materiálech nešetřilo. O kresbu se stará 12 čoček v 11 skupinách s jedním UD (Ultra low Dispersion) členem pro korekci barevné vady.

Omezte rozsah ostření

Na svou ohniskovou vzdálenost se jedná o poměrně lehký a kompaktní (průměr filtrového závitu je 67 mm) portrétní objektiv, který cílí na amatérské a nadšené fotografy. Společně s tělem Canon EOS R6, na kterém jsme měli objektiv nasazený, tahle kombinace skvěle seděla v rukách.

Na boční straně objektivu se nachází tři přepínače. První slouží pro omezení rozsahu ostření z plného na 0,5 m po nekonečno, nebo na 0,35 m po 0,5 m. Což se hodí, pokud se rozhodnete fotografovat buďto jen portréty či vzdálenější objekty anebo výhradně makro. Automatické ostření STM (Stepping Motor), tedy krokového motorku, se může zdát poměrně zdlouhavé, především pokud už jste si navykli na rychlé ultrazvukové motorky.

Canon EOS R6 (73 990 Kč ) Bezzrcadlovka EOS R6 je méně výkonné dvojče modelu EOS R5. Osazen je plnoformátovým CMOS snímačem s rozlišením 20 Mpx, který zvládne i 4K video při 60 sn/s. Ve srovnání s plnoformátovými DSLR je tělo „er šestky” pochopitelně výrazně menší, což mi při focení sice problém nedělalo, ale mohlo by to překvapit zaryté uživatele FF zrcadlovek. Na rozmístění ovládacích prvků jsem si poměrně rychle zvykl. Jedinou (a poměrně velkou) osobní výtku mám k umístění tlačítka „AF ON”, kterým se vypíná automatické ostření. Nachází se příliš blízko zadní části vystouplého gripu a častokrát jsem se při focení přistihl, že jsem si autofokus omylem vypnul. Canon EOS R5 a R6: Nové bezzrcadlovky nabídnou 8K video a fotky bez kompromisů Celkově hodnotím kvalitu obrazu jako velmi dobrou. Fotoaparát poměrně slušně zvládal automaticky korigovat vady objektivu (již zmiňovanou vinětaci) a také potěšil svým solidním výkonem při focení za zhoršených světelných podmínek. Přesto při focení do JPEGu jde již zhruba od ISO 500 i pouhým okem (trénovaným !) vidět, že nastupuje odstraňování šumu za cenu ztráty jinak dokonalé ostrosti a tento trend pokračuje při vyšších citlivostech. Algoritmus však není nijak agresivní, takže můžete bez většího rizika zvyšovat až do hodnoty ISO 3200, pak již bude šum viditelný i pro neznalého diváka, stejně jako jeho automatická redukce. Při fotografování do RAWu budete mít širší možnosti nejen editace ale i případného odšumování. K životnosti baterie nemám žádnou výtku - fotoaparát hravě zvládl tisícovku snímků během jednoho focení a stále jsem mohl fotografovat dále bez nutnosti baterii vyměnit či nabít.

Dalším přepínačem volíte mezi automatickým a ručním ostřením. Konečně třetí přepínač pak slouží k zapnutí či vypnutí stabilizace obrazu. Výrobce udává stabilizaci obrazu až v 5 EV krocích, s modely Canon EOS R5 a R6 až 8 EV kroků. Při testování jsem bez problémů udržel z ruky časy závěrky 1/10 s a velmi často i 1/5 s. Jedná se však o časy, kdy naopak vznikala pohybová neostrost před objektivem, i při fotografování portrétů.

Na těle objektivu naleznete dva prstence. Jeden pro ruční ostření, které má mimochodem velmi jemný chod (a při ručním ostření se na zadním displeji EOS R6 zobrazuje stupnice ostřící vzdálenost), a přední prstenec je programovatelný a v základním nastavení slouží ke korekci expozice. Oba jsou jinak povrchově upraveny, tedy i po hmatu byste si je po chvíli neměli plést.

Vinětaci při focení do JPEGu nepostřehnete

Kromě vysoké světelnosti, F2, potěší také to, že objektiv solidně kreslí ostře až k rohům i při plném odclonění. Nedochází tedy ke ztrátě ostrosti v rozích, což je naprosto skvělé.

Co se týče vinětace, tak objektiv poměrně hodně vinětuje na plně otevřenou clonu a nejedná se pouze o ztrátu jasu v úplných rozích. Dlužno podotknout, že si toho všimnete jedině, když budete fotografovat do RAWu. Při převodu do JPEGu totiž vinětaci fotoaparát automaticky ladil tak dokonale, že nebyla vůbec postřehnutelná.



Vlevo snímek pořízený do JPEGu, vpravo vyvolaný (bez korekcí) z RAWu

Přestože soustava čoček obsahuje jeden UD člen, při nižším zaclonění si lze všimnout fialových a zelených kontur na kontrastních hranách. Ty se dají potlačit lehkým zacloněním a od clony F5,6 úplně zmizí.

Bokeh, jaký byste si přáli

Na nějaké odlesky vnitřní konstrukce objektivu bylo tak trochu těžší objektiv nachytat. Poradí si s nimi docela solidně. Horší to bylo s bočním parazitním světlem, kdy slunce bylo po straně či nad fotografovanou scénou. Tam by se hodilo mít nasazenou sluneční clonu, která ovšem není součástí balení. Bez ní občas docházelo ke vzniku nepříliš oblíbeného závoje.

V čem objektiv naopak zcela exceluje je dokonale krásný a sametový bokeh nejen při plném odclonění. Přesně takový bychom si, u objektivu s pevným ohniskem a řadícím se mezi portrétní skla, představovali. A pětaosmdesátka zde nezklamala.



Ukázky rozostřeného pozadí

Při fotografování portrétů či makra si toho příliš nevšimnete, přesto dochází k lehkému poduškovitému zkreslení. To začne být patrné při focení detailů architektury či pravidelných obdélníkových produktů. Nejedná se však o nic, co by se nedalo opravit lehkou korekcí v postprodukci.

Základní technické parametry

bajonet: Canon RF

ohnisková vzdálenost: 85 mm

clona: F2, 9 lamel

optická konstrukce: 12 členů / 11 skupin

zorný úhel: 28° 30'

stabilizátor: Ano

ostření: STM /stepping motor/

minimální střící vzdálenost: 35 cm

poměr zobrazení: 1:2

sluneční clona: není součástí balení

rozměry: 90,5 mm × 78 mm (délka × průměr)

váha: 500 g

Verdikt

V případě Canonu RF85mm F2 Macro IS STM se jedná o poměrně zajímavý objektiv, který kombinuje možnost fotografování portrétů a makro světa v jednom. Při focení portrétů vás potěší sametový bokeh, téměř žádné zkreslení a možnost využití světelnosti až F2.

STM ostřící motorek může být pro někoho příliš pomalý, ovšem při focení portrétů i makra to vůbec nevadilo a nějaké zpoždění jsem vůbec nevnímal. Celkově se jedná o kompaktní teleobjektiv, který své majitele nezklame.