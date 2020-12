V akci s Canonem RF 15–35 mm F2,8 L IS USM – Boj o ostrost

Sám Canon jej označuje jako mimořádně ostrý, nejrychlejší širokáč a jeden ze tří základních profi objektivů pro systém EOS RF. Tak jsme se na něj rozhodli podívat podrobněji.

Plusy široký úhel záběru

světelnost F2,8 v celém rozsahu

ostrost obrazu

stabilizace Minusy vinětace (při focení do RAWu)

pořizovací cena 9 /10 Hodnocení

Do další akce s Canonem EOS R6 jsme vybrali již svými technickými parametry zajímavý ultra široký zoom pro plnoformátové bezzrcadlovky.

Canon RF 15–35 mm F2,8 L IS USM zaujme širokým úhlem záběru na nejkratším ohnisku, světelností F2,8 v celém rozsahu ohnisek i vestavěnou stabilizací obrazu v rozsahu až pěti expozičních hodnot.



Canon RF 15–35 mm F2.8 L IS USM

Těžší liga nevadí

Díky svým parametrům jej Canon řadí mezi profesionální objektivy a primární určení zahrnuje fotografování krajiny, architektury či reportáží – dlužno dodat, že vestavěný Nano USM motorek je rychlý, tichý a přesný, tedy přesně takový, jaký na rychle se měnící akci potřebujete. A hned ze startu můžeme prozradit, že se jedná o skvělý kus, ovšem vykoupený poměrně vysokou pořizovací cenou.

Dílenské zpracování je přesně takové, jaké byste od skla z prémiové „Lkové“ řady objektivů Canon čekali. Jedná se také o poměrně velký a těžký objektiv (což je na jednu stranu určitá záruka toho, že se na konstrukci nešetřilo) zvlášť, když jej uvidíte poprvé nasazený na modelech EOS R5 nebo R6. Osobně mi rozměry ani váha 840 g při focení nevadila, naopak jsem měl pocit, že v ruce držím „poctivé železo“.

Konstrukce objektivu je navíc utěsněná proti nepřízni počasí a fluorové povrchové vrstvy na přední i zadní čočce by měly objektiv chránit před vodou, prachem i otisky prstů. Součástí optické výbavy jsou tři asférické a dva UD členy, které by se měly postarat o odpovídající kresebnou kvalitu. O tom však bude řeč dále.

Canon RF 15–35 mm F2,8 L IS USM

cena: od 64 000 Kč

bajonet: Canon RF

ohnisková vzdálenost: 15–35 mm

clona: F2,8–F22, 9 lamel

optická konstrukce: 16 členů / 12 skupin

zorný úhel: 110°30' až 63°

stabilizátor: Ano

ostření: Nano USM

minimální ostřící vzdálenost: 28 cm

poměr zobrazení: 1:4,8

sluneční clona: ano

rozměry: 126,8 mm × 88,5 mm (délka × průměr)

váha: 840 g

Na první pohled si na těle objektivu můžete všimnout trojice prstenců – pro zoom, ostření a nejblíže přední čočky pak pro ovládání přidruženého nastavení (citlivosti, clony či závěrky). Na straně se pak nachází dva přepínače pro vypnutí či zapnutí stabilizace obrazu a přepínání mezi automatickým a ručním ostřením.

Součástí balení je také sluneční clona, jejíž součástí je pojistka, aby clona sama od sebe z objektivu nesklouzla. Nepotěšit vás může 82mm průměr filtrového závitu, protože se nákup jakéhokoliv filtru těchto rozměrů slušně prodraží.

Ostrost vs. neostrost

Co se týče sférického zkreslení, tak se objektiv nijak nevymyká tomu, co bychom mohli od ultraširokého zoomu očekávat. Na nejširším ohnisku lze pozorovat lehké soudkovité prohnutí vodorovných linií a současně musím uznat, že vnitřní soustava čoček při korekci soudkovitosti odvádí výbornou práci. Na delších ohniscích pak soudkovitost přechází v poduškovité zkreslení, které je již přeci jen více patrné.



Ukázky sférického zkreslení na reálných scénách, ohniska 15 mm, 24 mm, 35 mm (zleva doprava)

Objektiv v kombinaci s bezzrcadlovkou EOS R6 dával solidně ostré snímky již při plném odclonění. Stoprocentní ostrost až do úplných rohů obrazu mu sice připsat nemůžu, ale považuji jej pouze za drobný nedostatek.

Scény jsou skvěle proostřené od pracovních clon F2,8 do F11. Od clony F16 se začíná lehce projevovat neostrost vlivem difrakce. Dlužno dodat, že netrénované oko tento neduh nemusí vůbec postřehnout ani při plném zaclonění.

Na chromatickou aberaci zapomeňte

Vinětaci při fotografování do JPEGu zvládá objektiv výborně. Focení do RAWu však prozradí, že při zpracování JPEGu dochází k automatickému potlačení vinětace. Tedy podobně, jako tomu bylo v našem testu portrétního objektivu Canon RF 85 mm F2 Macro IS STM.

V čem objektiv velmi potěšil – a je vidět, že sázka na speciální optické členy se vyplatila – je zvládnutí chromatické vady. Skrz všechna ohniska byste lidově řečeno potřebovali ne lupu, ale „mikroskop“, abyste nějakou barevnou vadu vůbec okem postřehli. Tady je to rozhodně na výbornou!

Mezi „Lková“ skla právem

V případě Canonu RF15-35mm F2.8 L IS USM se jedná o poměrně zajímavý přírůstek do ultraširokých světelných objektivů. Majitele potěší ostrost obrazu, kterou hodnotím jako skvělou i při plném odclonění.

Při focení do RAWu si sice budou muset pohrát s úpravou vinětace, ovšem při focení do JPEGu to fotoaparát zvládá sám. Nadšence pak může lehce odradit pořizovací cena, která činí téměř sedmdesát tisíc korun. Červený proužek „Lkové“ řady profi objektivů si však právem zaslouží.