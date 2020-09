Už brzy se podíváme na Mars skrze 8K kamery. Uvidíme ho tak podrobněji než kdykoli předtím

Zkoumání povrchu Marsu v rozlišení 4K je jistě skvělé, nicméně nyní se ho Japonská agentura pro průzkum kosmonautiky (JAXA) chystá pozvednout na ještě vyšší úroveň. Ve spolupráci s provozovatelem vysílání NHK vyvíjí JAXA 8K kamery, které budou odeslány nad Mars a budou pořizovat fotografie jeho povrchu, ale také prozkoumávat jeho měsíce Phobos a Deimos.

JAXA bude používat kamery v nadcházející misi Martian Moons Exploration (MMX), které budou součástí kosmické lodi MMX. Ta by měla být vypuštěna ze Země už v roce 2024. Bude to tak vůbec poprvé, kdy bude Mars s jeho měsíci zachycen v rozlišení 8K a to z těsné blízkosti. Podle JAXA to bude kombinace letových dat kosmické lodi MMX a snímků pořízených Super Hi-Vision kamerou.

Cílem této mise samozřejmě není jen přinést superpodrobné fotografie „Červené planety“. Ta má vědcům především objasnit původ marťanských měsíců a evoluční proces marťanského systému, jak vysvětluje JAXA. Kromě toho má sonda přistát právě i na Phobosu, aby na něm sbírala vzorky z povrchu a vrátila je na Zemi k detailnímu zkoumání.