Umělá inteligence vytváří pornografické fotky žen. Snímek koupíte za dolar

Stačí přijít na danou webovou stránku, kliknout na tlačítko „Generate New Girl“, projet seznam obrázků nahých bílých žen ve věku 20 až 40 let a jednu z nich vložit do košíku. Za dolar je vaše. Zakoupíte si podobiznu nahé ženy, která neexistuje, ovšem její portrét vytvořila umělá inteligence. Nicméně vstup na dané stránky bych nedoporučoval, protože hrozí riziko, že jsou zavirované.

Lze se na to dívat z mnoha úhlů pohledů, reálně se můžeme zeptat, jaký je rozdíl mezi umělou inteligencí a umělcem kreslící neexistující nahé ženské tělo? V obou případech došlo ke zhlédnutí mnoha nahých ženských těl, nalezení klíčových prvků nahé fotky a k následné reprodukci scény. Každý si asi odpoví po svém, jestli pro něj je rozdíl mezi nahou ženou vytvořenou člověkem nebo počítačem.

U umělé inteligence si ovšem klademe spoustu dodatečných otázek jako – na základě jakých dat se vytrénovala? Byly fotky legálně získané a dala každá žena souhlas ke zpracování? I přes generování umělou inteligencí tedy lze znevážit soukromí reálných žen. A otázek jen přibývá.

Proč se jedná jen o ženy bíle pleti a ve věkovém rozmezí 20 až 40 let? Autoři to omlouvají zejména poptávkou, ale realita je taková, že tréninkové sady dat nereprezentují reálnou populaci a mohou navodit percepční zkreslení. Jinými slovy pokud by člověk sledoval pouze pornografické snímky z tohoto zdroje, mohl vy si tyto ženy vštípit jako dominantní představu krásy – ovšem realita je odlišná.

Lze se na tento projekt podívat i ze světlé stránky. Pokud jsou dostupné nahé fotky žen za velmi nízkou částku, možná to odradí muže pochtívat lechtivé snímky od náhodných skutečně existujících žen. Nicméně reálné ženy produkující takovýto obsah potenciálně mohou přijít o zdroj obživy.

Budoucnost projektu hodně záleží na tom, jak jej lidé přijmou. Může zapadnout do historie jako nepovedená náhrada, ale může také růst. Jedním z milníků je nezůstat jen u fotek, ale přidat video formáty. A tam se otevírá mnoho potenciálu nejen obsahového, ale i z pohledu poptávky.

Zdroj: Bigthink, via DIYPhotography