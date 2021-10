Tyhle exkluzivní kousky fototechniky jdou brzy do aukce za neuvěřitelnou cenu

Leica Jony Ivea vydražena za 40 milionů korun

Leica M for (RED), kterou navrhl dvorní designér Applu Jony Ive, měla jeden jediný úkol – získat co nejvíce prostředků v charitativní aukci. To se povedlo a výsledek aukce předčil veškerá očekávání.