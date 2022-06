Tři nové širokoúhlé objektivy pro APS-C bezzrcadlovky Sony

Sony představilo trojici nových širokoúhlých objektivů, které se soustředí nejen na dobré výkony při fotografii, ale i nahrávání videa. Takže kromě tichých a přesných motorů ostření snižují focus breathing (dýchání při ostření; částečně tak činí softwarově), jediný představený zoom potom má konstantní světelnost.

První z nových objektivů, Sony E PZ 10-20 mm F4 G, s ohniskovou vzdáleností 10-20 mm pro APS-C nebo přepočtenými 15-30 mm je nejmenší a nejlehčí ultraširokoúhlý objektiv na světě s konstantní světelností F4 a výkonným zoomem pro APS-C.

I přes power zoom si objektiv zachoval celkovou hmotnost 178 gramů. Navíc využívá vnitřní mechanismy zoomu a ostření, a proto se při zoomování nebo ostření nemění jeho délka. Tento model je vybaven novým elektronickým systémem power zoomu, který zajišťuje přímé a citlivé ovládání a nastavitelnou rychlost zoomování. Systém detekuje i to nejjemnější pootočení kroužku zoomu a okamžitě uvede zoom do chodu. Na kompatibilních tělech fotoaparátů lze přiřadit programovatelná tlačítka pro pohodlné ovládání zoomu. Ostření využívá k pohonu dva lineární motory.

Tři asférické členy potlačují zakřivení obrazového pole a astigmatismus, což jsou běžné problémy ultraširokoúhlých objektivů. Součástí optické dráhy jsou také dva ED členy ze skla (Extra-low Dispersion), které potlačují chromatickou aberaci. Asférický člen ED dále přispívá k vysokému rozlišení až po rohy snímku.

Minimální vzdálenost automatického zaostřování je 0,2 metru při maximálním zvětšení 0,14×, zatímco minimální vzdálenost manuálního ostření je 0,13 až 0,17 metru při maximálním zvětšení 0,18×. Uživatelé mohou používat 62mm šroubovací filtry. Objektiv byl navržen tak, aby byl odolný proti prachu a vlhkosti.

Objektiv Sony E 15 mm F1,4 G má široký 15mm úhel záběru (ekvivalent pro 35mm full frame snímač je 22,5 mm). Díky výborné světelnosti F1,4 se jedná o objektiv propojující širokoúhlé ohnisko a relativně malou hloubku ostrosti, což umožňuje mnoho kreativních využití.

Díky vnitřnímu ostřícímu mechanismu, zahrnující dva pokročilé lineární motory, se navíc délka objektivu při ostření nemění, což zlepšuje vyvážení a celkovou ovladatelnost. S minimální ostřící vzdálenosti 0,17 m a maximálnímu zvětšení 0,15× při manuálním ostření lze dosáhnout detailních záběrů při fotografování i nahrávání videí.

Navzdory svým kompaktním rozměrům je objektiv E 15 mm F1,4 G vybaven clonovým kroužkem pro přímé ovládání s haptickou odezvou při přepínání clony, kterou lze zapnout nebo vypnout: ON pro hmatovou zpětnou vazbu, která uživateli umožňuje „cítit“ dorazy, nebo OFF pro plynulé a tiché ovládání clony. Nastavení OFF umožňuje plynulé a stabilní ovládání filmových snímků a je ideální v případech, kdy je nezbytné ticho. Pro větší flexibilitu je k dispozici také tlačítko pro uzamknutí zaostření a přepínač režimu ostření, ten umožňuje podle potřeby rychle přepínat mezi AF a MF.

Tři asférické optické členy kompenzují zkreslení. Přidání jednoho ED prvku ze skla (Extra-low Dispersion) a jednoho prvku Super ED ze skla pak potlačuje chromatickou aberaci. To vše v lehkém objektivu o hmotnosti 219 g, který má průměr 66,6 mm a délku 69,5 mm. Díky širokému úhlu záběru, kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti je ideální pro fotografování hvězdné oblohy, krajiny, architektury a scén v interiérech i objektů v pohybu.

Objektiv je také odolný proti prachu a vlhkosti, což zaručuje vyšší spolehlivost při venkovním použití v náročných podmínkách.

Velmi široký úhel záběru objektivu Sony E 11 mm F1,8 (přepočtené ohnisko činí 16,5 mm) je vhodný pro snímky s výrazným využitím hloubky ostrosti nebo v interiérech. A to vše při kompaktních rozměrech a malé hmotnosti. Váží 181 gramů a má průměr pouhých 66 mm a délku 57,5 mm. Opět disponuje několika pokročilými optickými prvky po potlačení vad a zlepšení kresby.

Objektiv disponuje tlačítkem pro uzamčení zaostření a přepínač režimu zaostřování. Tlačítku pro uzamčení zaostření lze v nabídce těla přiřadit alternativní funkci zvolenou uživatelem. Konstrukce odolná proti prachu a vlhkosti a poskytuje spolehlivost pro venkovní použití v náročných podmínkách. Minimální ostřící vzdálenost činí 0,12 metru a maximálním zvětšení je 0,2×. Objektiv také umožňuje použití předních filtrů.

Všechny tři novinky budou v prodeji od poloviny června, E PZ 10-20 mm F4 G má doporučenou cenu 21 990 Kč, E 15 mm F1,4 G 21 990 Kč a model E 11 mm F1,8 15 390 Kč.