Toto je první dron na světě, který funguje ve vzduchu i pod vodou. Pravděpodobně si ho nekoupíte

Sea-Air Integrated Drone vyvinutý ve spolupráci japonské telekomunikační společnosti KDDI, výrobce komerčních dronů PRODRONE a společnosti QYSEA, která se zabývá podvodní robotikou, spojuje to nejlepší z obou světů, tedy vody a vzduchu. Jedná se však o řešení dva v jednom. Dokáže totiž létat ve vzduchu, a po přistání na vodní hladině pod ní vypustí svůj podvodní dron.

Hlavní dron si ten podvodní drží pěkně ve své klícce. Jakmile přistane na vodě, uvolní jej.

Podle společnosti QYSEA se jedná o fascinující koncept, který byl vyvíjen posledních šest let. Původně jej vymysleli inženýři z KDDI, aby nabídli sloučení obou těchto světů. Jedná se tak o první dron tohoto typu na světě. Uživateli umožňuje doletět na předem určené místo na moři a po přistání se „FIFISH ROV“, jak se jmenuje podvodní část dronu, uvolní z klece a může se potopit do hlubin, zatímco na vodě plující část pořád funguje jako jeho anténa umožňující mu komunikaci se světem. Voda totiž pro propouštění rádiových vln není zrovna dvakrát vhodná.

Video: https://youtu.be/xSDCXMviEzw

Dron je určen především pro průmyslové použití, např. na větrných elektrárnách umístěných na moři, kdy může snadno kontrolovat stav jejich podvodních součástí. Další jeho využití se může potenciálně vztáhnout ke kontrole trupu lodí, hledání vraků lodí, letadel a dalších předmětů pod vodní hladinou. Vše přitom může obsluha provádět z relativního pohodlí na břehu či třeba paluby lodi.

Zatím však nebyl oznámen dolet dronu, stejně tak není známa ani cena (takže bude pěkně vysoká). Známo ještě není ani případné datum uvedení do výroby a do prodeje. Je tak pravděpodobné, že se bude jednat jen o zakázkovou výrobu pro společnosti, které podobné řešení zaujme a projeví o něho zájem. Až pokud se koncept osvědčí, můžeme se v budoucnu dočkat nějakého jeho zmenšeného řešení. To aktuální totiž musí nést dva lidé, takže na nějaké hobby využití rozhodně není určeno.

Via diyphotography.net