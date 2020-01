Toto je nový Canon EOS-1D X Mark III

Očekávaný profesionální fotoaparát od Canonu, model EOS-1D X Mark III by se měl na trhu objevit v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku, podle údajů prodejců by to mělo být koncem března.

Přesto jsou však již nyní dostupné kompletní technické parametry a také detailní fotografie nového fotoaparátu. Vybraná média dokonce dostala možnost otestovat předprodukční verzi nového modelu.

Předpokládaná cena samotného těla je cca 190 000 Kč a těšit se můžete na plnoformátový snímač s rozlišením 20 Mpx a citlivostí nastavitelnou v rozšířeném rozsahu od ISO 100 do ISO 819 200.

Snímači sekunduje obrazový procesor Digic X, který zvládne zpracovat až 16 sn/s, respektive 20 sn/s v režimu živého náhledu se zablokovaným zrcadlem a expozicí a s automatickým zaostřením se sledováním. Závěrka pak pracuje v rozsahu časů 30–1/8000 s. Data se ukládají ve formátu RAW, JPEG a HEIF

Ostření je v režii 191 bodů (155 křížových AF bodů při světelnosti F4, včetně 1 duálního křížového při světelnosti F2,8), které zvládnou pracovat v rozsahu -4 až 21 EV.

Pro kompozici je k dispozici optický hledáček se 100% pokrytím scény a zvětšením 0,76×. Displej má úhlopříčku 3,2" a rozlišení 2,1 Mpx, podporuje dotyk a je pevně usazen.

Video zvládne EOS-1D X Mark III v rozlišení 5,5K RAW (5 496 × 2 904), 4K DCI (4 096 × 2 160) a 4K UHD (3 840 × 2 160), využít je možné plochý C-log. K dispozici je i digitální stabilizace obrazu s ořezem 10 %.

Součástí digitálu je GPS, Wi-Fi a Bluetooth. Data se ukládají na paměťové karty CFexpress 1.0 Typ B. Baterie zvládne podle výrobce přibližně 2800 snímků na jedno nabití.