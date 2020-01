Tokina atx-m 85mm F1,8 FE pro Sony bude na trhu v únoru

Společnost Tokina představila nový objektiv řady atx-m, která je určena pro plnoformátové bezzrcdlovky. Novinka patří mezi klasická portrétní skla s ohniskem 85 mm a světelností F1,8. Postupem času by se měla nabídka objektivů této řady rozšířit co do ohnisek, tak i bajonetů.

Nově představený model atx-m 85mm F1,8 FE je složen z deseti optických prvků, uspořádaných do sedmi skupin, součástí je také jeden nízkorozptylový SD člen. Čočky jsou chráněny firemní vrstvou (Super Low Reflection Multi-coating), která by měla zajistit také přirozené podání barev a velmi dobrý kontrast společně s vyšší odolností vůči prachu, vodě a olejům.

Autofokus je poháněn vlastním krokovým motorem Tokina a celkový design objektivu byl navržen v souladu s licenčními specifikacemi Sony, takže je zaručena plná funkčnost se stabilizací vestavěnou v těle fotoaparátu a také s jeho ostřicím systémem, odpovědným za detekci tváří a očí.

Na trhu se objektiv objeví počátkem února, prodejní cena byla stanovena na 500 USD.