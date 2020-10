To tu ještě nebylo: Vivo IFEA má odnímatelný selfie foťák

Výrobci smartphonů se všemožně snaží zakomponovat selfie fotoaparát do svých zařízení tak, aby co nejméně vadil obrovskému displeji rozprostírajícímu se přes celou čelní plochu telefonu. Někdo má výřez, někdo průstřel, někdo vyklápěcí kameru. Vivo IFEA jí má ale odnímatelnou.

Čínský výrobce smartphonů VIVO posunul technologii selfie kamery na zcela novou úroveň. Přišel totiž s konceptem, za který dokonce získal designovou cenu Red Dot Award. A zároveň tím otevírá netušené možnosti. Potenciál řešení je totiž větší, než by se na první pohled mohlo zdát. A to i když se tedy zatím jedná jen o koncept, tedy návrh telefonu, jak by mohl vypadat, aniž by se zatím dostal do sériové výroby.

Podoba telefonu Vivo IFEA. Vyjma v těle ukrytého selfie fotoaparátu je přítomen i ten na zádech zařízení.

Selfie fotoaparát je při běžném používání smartphonu ukryt v jeho těle, v případě potřeby z něho však vyjede. Tím nezabírá prostor displeji, který může být skutečně bezrámečkový. Toto by nebylo ničím novým, kdyby fotoaparát nebyl ještě odnímatelný. Díky obrovskému výkonu, které nabízejí moderní smartphony, je není třeba měnit rok co rok. Někomu ale může vadit, že fotografické možnosti s postupem času začnou zaostávat. V tomto případě by stačilo jen vyměnit modul, který by šel zakoupit samostatně.

Ten by navíc nemusel být určený jen pro selfie fotografie. Pokud je konektor oboustranný, mohl by být fotoaparát používán i jako hlavní, protože by jej stačilo otočit o 180°. Tím by se pak ušetřilo nejen místo v telefonu, ale ten by mohl být díky jeho vynechání i levnější (i když koncept obsahuje i fotoaparáty na své zadní straně). Vivo je však známo pro své zajímavé koncepty, které nicméně předvádí jen jako technologické možnosti, ne skutečné telefony. Možná je to tak jen pěkná pohádka a prostor pro spekulace, na druhou stranu mnozí by tuto funkcionalitu jistě uvítali.