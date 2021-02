The Royal Photographic Socienty zpřístupnila své archivy, najdete v nich 165 let historie fotografie

RPS (Královská fotografická společnost) vydala on-line verzi svých časopisů. Vydání prvního čísla je přitom datováno do roku 1854, což z něho činí nejstarší nepřetržitě vydávané fotografické periodikum na světě. Každý tak má možnost nahlédnout do historie umělecké a technické stránky fotografie a jejího vývoje. Archiv je totiž zdarma.

Ten se skládá z přibližně 30 000 stránek a byl původně vytvořen k oslavě 160. výročí existence společnosti. Nejdete jej na webu archive.rps.org, kde je k dispozici i vyhledávání, takže snadno najdete obsah, který vás konkrétně zajímá. Jeden svazek se pak rovná celému roku vydaných čísel. Archiv prozatím pokrývá ta od úplně prvního až po rok 2018. Zbývající budou samozřejmě přidány hned, jakmile bude jejich digitalizace dokončena.

The Royal Photographic Socienty byla založena v roce 1853 s cílem více rozšířit povědomí o umění a vědě fotografie mezi lidmi. Tato mezinárodní charitativní organizace se zaměřuje na zvyšování znalostí a porozumění fotografii a filmu, ale i na podporu fotografů a inspirativní zapojení veřejnosti. Také proto nabízí různorodý vzdělávací program zahrnující výstavy, přednášky, workshopy a sympozia konající se především v galerii Paintworks v britském Bristolu, nyní ale také on-line. Společnost nicméně vyhlašuje i své každoroční RPS Awards napříč 15 kategoriemi.

Na stránkách časopisu samozřejmě najdete mnoho ikonických fotografů s jejich fotografiemi, a to napříč mnoho zásadními událostmi, které utvářely dnešní svět. Počtení je to skutečně kvalitní a obsáhlé, protože oproti prvnímu svazku, který nabízí 247 stran, má jich ten zatím poslední celých 944. Pokud se tedy v nouzových stavech, lockdownech, karanténách, domácích izolacích a home officech nudíte, je to ideální materiál ke krácení si dlouhých zimních večerů.