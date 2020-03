The Photography Show odložena na září, Adobe ruší účast na NAB 2020. Vše kvůli koronaviru

The Photography Show 2020 měla být ve Velké Británii zahájena již za 5 dní. Podle e-mailu zaslaného vystavovatelům a dalším účastníkům se však celá akce kvůli rostoucímu šíření koronaviru přesouvá až na září 2020. Nahnuté to má i NAB 2020.

Je to sice velká rána pro všechny, kteří již měly zaplacené ubytování a koupené letenky, na druhou stranu je v tom nutné hledat i pozitiva. Celá akce totiž není definitivně zrušena, jak to udělaly jiné, ale pouze přesunuta. To by znamenalo, že nebude ročník 2020 vynechán. Informoval o tom oficiální kanál v sociální síti Twitter.

We have been closely following government advice for the past weeks, yet we recognise the concerns many of you have regarding Coronavirus. Your safety is our utmost concern & as a result we've decided to postpone this year’s events until September. pic.twitter.com/ST52PWP8gC