The Photography Show 2020 bude nakonec jen virtuální. Další ročníky mění termín konání

The Photography Show 2020 měla ve Velké Británii probíhat od 16. března. Vzhledem k rostoucímu šíření koronaviru však bylo konání akce přesunuto na září 2020. Pořadatelé nicméně na facebookovém profilu výstavy oznámili, že i když termín 20. a 21. září platí, přehlídka bude jen „virtuální“.

A asi to není příliš překvapivým krokem. Kvůli nemoci COVID-19 bylo odloženo, přeplánováno a úplně zrušeno mnoho akcí. Co ale překvapivé je, je uveřejnění termínu následujícího ročníku. TPS 2021 se bude konat stále v britském Birminghamu, avšak namísto původního březnového termínu tak proběhne od 18. do 21. září. Kdy budou další ročníky se zatím neví.

Pokud náhodou patříte mezi ty, kteří se na letošní TPS chystali a už vlastníte vstupenky, určitě je nezahazujte. Jejich platnost byla totiž prodloužena i na TPS 2021. Přesunutí výstavy na podzim je navíc možná poměrně chytrým krokem. Veškeré fotografické veletrhy se totiž odehrávají v první polovině roku a ta druhá je tak jakékoli větší akce prostá. Byla by to tedy jedinečná možnost představit širokému publiku fotografické novinky i ke konci roku s jasným zacílením na vánoční trh.