Tetenal nekončí, otevřel e-shop s chemií pro analogovou fotku

Jedna z nejstarších značek ve fotografickém průmyslu vyrábí fotografickou chemii již od roku 1847 a stala se tak nejstarší značkou ve fotografickém průmyslu. Co víc v době opětovného zájmu o analogovou fotografii se jedná o velmi vstřícný krok všem fotografům.

Ještě v lednu 2019 čelila společnost zavření, když se nepodařilo najít vhodného investora, naštěstí se však podařilo společnost koupit dosavadnímu managementu, značka přežila a od února 2019 se začala psát historie pod novým vedením. K tomu dodal jeden z manažerů, Burkhardt Mueller:

„We respect the heritage and the responsibility for 172 years of photo history that we inherit. Together with the global photo community and commercial partners from the analog photo industry, we will relaunch proven products to ensure reliable sustainable supply for film and photo studios, while developing new business models, products and services“

Jak je patrné z aktuálního vývoje kolem značky, tak se příslib znovuobnovení výroby a prodeje vydařil. Společnost nabízí možnost zasílání produktů po celém světě a aktuálně je možné při nákupu využít 5% slevy po zadání promokódu „tetenalpromo09“.

V rámci obchodu je možné vybírat mezi chemií pro černobílou i barevnou fotografií, včetně nejrůznějších příměsí pro specifické pozitivní procesy. Výrobce však nespoléhá pouze na osvědčené výrobky a zaměřuje se i na vývoj – v brzké době by měl představit chemikálie v pevném skupenství ve formě tablet, které jsou jednodušší na skladování, přepravu i použití.