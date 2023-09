Tento robot umožní plně ovládat foťák na dálku

Ueleret U100 je robotické rameno umožňující plnohodnotně vzdáleně ovládat foťák, úplnou novinkou je vzdálené ovládání pro zrcadlovky i bezzrcadlovky od Canonu, verze pro Nikon a Sony již existuje. Tento přístroj umožňuje komponovat (tedy měnit polohu) a ovládat fotoaparát až na 500 metrů.

Canon má vlastní podobné zařízení CR-S700R určené spíše pro sportovní fotografy. U100 je spíše zaměřené na wildlife fotografy a nově podporuje bezzrcadlovky Canon EOS R3, R5, R6 Mark II, R7, R8, a R10 či zrcadlovky 1DX Mark II, 1DX Mark II a 7D Mark II.

V praxi focení probíhá tak, že foťák umístíte na robotické rameno a připojíte potřebnou elektroniku. Je možné i zoomovat a samozřejmostí je volný pohyb v horizontální rovině a náklon 45° nahoru a dolů, také je možné přepínat mezi focením a nahráváním videa.

Myšlenka je taková, že fotograf může zůstat například v pohodlí svého auta, zatímco foťák leží zakamuflovaný ve volné přírodě. To není vhodné jen do nepříznivého počasí, ale pomůže i pro fotografii plachých zvířat nebo do špatně dostupných míst. Výrobce se chlubí latencí do 70 ms.

Zařízení se prodává v několika verzích, mezi dokoupitelné příslušenství se řadí zaměřovací elektronický hledáček, který se montuje nad foťák, a 10“ displej nebo pláštěnka. Cena se pohybuje okolo 100 000 Kč, ale záleží na konkrétním příslušenství.

