Tento Canon 5D Mark II pořídil přes 2 miliony fotografií

Na trhu s použitými fotoaparáty se vždy setkáte s otázkou, kolik už dané zařízení pořídilo fotek. A je to otázka naprosto logická. Když kupujete ojeté auto, také vás zajímá, kolik má za sebou najetých kilometrů. Čím více toho má pak zařízení „nalétáno“, tím méně životnosti od něho poté očekáváte, že?

Někteří výrobci sice tato čísla nezveřejňují, ale prakticky všechny fotoaparáty mají nějaký údaj o předpokládané životnosti jejich závěrky. V dnešní době se toto číslo pohybuje někde mezi 100 až 300 tisíci snímky v závislosti na úrovni fotoaparátu. U modelu Canon 5D Mark II byla v roce 2008, kdy byl uveden na trh, udávána životnost 150 tisíc fotek. Jenže minimálně jedno toto zařízení zvládlo hned na 2,2 milionů fotek. A to je přece jen o trochu víc, než by kdokoli čekal.

Video: https://youtu.be/S7rVRqwU4gA

5D Mark II byl pro digitální zrcadlovky přelomový. Nebyla to sice první digitální zrcadlovka, která uměla natáčet video (tuto čest má Nikon D90), ale byla to první zrcadlovka, která měla v oblasti videa jasný dopad. Dokonce se s ní natáčely i určité epizody pro televizní pořady. Byl to ale také mimořádně oblíbený fotoaparát pro fotografování.

Tento konkrétní exemplář dokonce natolik, že pořídil 2 269 757 fotografií. Nebo alespoň to je číslo, na kterém se nacházel čítač, když si jej youtuber FoxTailWhipz (alias Adam Harig) všiml na stránkách prodejce použitých kamer. A teď je ještě o něco vyšší, protože s ním sám pořídil několik dalších záběrů. A byla to dobrá koupě, protože zařízení bylo prodáváno za pouhých 200 dolarů. I proto neodolal a koupil jej, aby zjistil, zda opravdu udělal tolik snímků, a aby zjistil, v jakém je stroj vlastně stavu. A jak je z videa patrné, má jen pár škrábanců na těle.

Adam si spočítal, že vzhledem k 2,2 milionu fotografií, které s ním byly pořízeny, to bylo v průměru 162 125 fotografií za rok. Nebo 13 510 fotografií za měsíc, 3 377 fotografií za týden či 482 fotografií za den, a to přímo každý den od uvedení fotoaparátu na trh v roce 2008. Mohl jej tedy původně používat nějaký sportovní fotograf, fotograf divoké přírody, kde je používáno sériové snímání, anebo ostatně právě milovník videa, což se zdá být nejpravděpodobnější. Sekunda záběru totiž „načte“ hned 24 nebo 30 snímků, takže ve finále se nemusí v případě různých influencerů čekat na takové číslo zas až tak dlouho.

Via diyphotography.net