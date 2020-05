Ten pravý telefon pro Jamese Bonda – OnePlus 8 Pro má fotoaparát schopný vidět skrz určitý materiál

Nejnovější bondovka No Time to Die má premiéru odloženou až na podzim letošního roku a agent 007 v ní bude primárně používat telefon Nokia 8.3. Možná by ale uvítal spíše OnePlus 8 Pro, který díky jeho infračervenému fotoaparátu prohlédne určité materiály.

OnePlus 8 Pro byl představen v dubnu letošního roku a je vybaven řadou špičkových funkcí a to včetně velice zajímavé specifikace jeho kamer. Obsahuje totiž i unikátní 5MPx infračervený fotoaparát, který v nativní fotografické aplikaci po volbě režimu Photochrome zvládne prohlédnout některé materiály a to zejména plasty. Vidíte tak do útrob dálkových ovladačů, ale i set-top boxů a dalších elektronických zařízení, ve kterých jsou jasně zřetelné jejich obvody.

V marketingových materiálech pro OnePlus 8 Pro společnost uvádí, že filtr Photochrome umožňuje uživateli „proměnit obyčejné scény v surrealistické krajiny“. Jak však majitelé telefonu zjišťují, umí tento režim o poznání více. Pokud totiž fotografovaný objekt neobsahuje pro IR nepropustný materiál, kamera jej prohlédne. Jak to vypadá, se můžete podívat ve videu níže.

Unbox Therapy zde ale také ukazuje, jak telefon prohlédne skrze černou látku a dokáže rozpoznat, co se pod ní skrývá (v tomto případě balení od telefonu iPhone). IR kameru však obsahuje např. i iPad Pro. Ten ji však využívá jen pro skenování obličeje za pomoci funkce Face ID. Smartphone OnePlus 8 Pro je v prodeji i u nás. V závislosti na velikosti jeho interního úložiště stojí od 25 tisíc Kč výš.