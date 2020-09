Teleprompter Flex 2 v 1 vám umožní mluvit jako prezident. Nejen do kamery objektivu, ale i při prezentacích

Telepromptery, neboli čtecí zařízení, jsou cenné nástroje pro kohokoli, kdo vytváří videoobsah nebo řeční na jakýchkoli přednáškách. Umožní vám snadno číst text, který si tak nemusíte slovo od slova pamatovat, a přitom budete stále hledět do kamery. Nyní přichází na scénu teleprompter Flex 2 v 1. Vyniká nejen univerzálností, ale i rychlostí montáže.

Funguje volně při mluvení před skutečným publikem, ale i ve spojení s tabletem a fotoaparátem, který na vás hledí skrze sklo. Díky v balení obsaženému stínění pak nebudou na jeho objektivu patrné odlesky. Kampaň na financování se aktuálně rozjela na crowdfundingovém serveru Kickstarter a běží do konce října. Cílem je vybrat 110 tisíc dolarů.

Za celým projektem stojí Recky a Richard, kteří nejsou na trhu žádnými nováčky. Společnost Digital Video Experts totiž založili už v roce 2003 a v roce 2009 pak vyvinuli první teleprompter, který měl cenu pod 300 dolarů. O tom, že tvůrci u své novinky mysleli opravdu na všechno, svědčí i fakt, že se vám její stínění nedostane do záběru, což se stává poměrně běžně. Může za to přítomná kapsa, do které jen vložíte obyčejný papírový karton, a ten tomu předejde. Velkou výhodou celého řešení je i ten fakt, že jej sestavíte do dvou minut.

Teleprompter Flex 2 v 1 vás v rámci kampaně vyjde na poměrně příjemných 179 dolarů (cca 4 200 Kč). Pokud se celý projekt zafinancuje, bude se zařízení prvním zájemcům doručovat už během ledna příštího roku.