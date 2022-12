Tecno jako první na světě představilo smartphone s výsuvným portrétním objektivem

Přibližně před rokem ukázal čínský výrobce smartphonů Oppo v jednom ze svých koncepčních zařízení výsuvný modul fotoaparátu s 50mm ekv. K jeho realizaci ale zatím nedošlo, přičemž jej na trhu předstihl jiný čínský výrobce, a to Tecno. Jeho vlajkový smartphone Tecno Phantom X2 Pro totiž obsahuje 50MPx výsuvný zadní portrétní fotoaparát.

Zdá se, že 2,5násobný hybridní zoom dokáže přepínat mezi ohniskovými vzdálenostmi, a to až do ekvivalentu 65 mm, než aby poskytoval plynulé přiblížení. To znamená, že na rozdíl od modelu Sony Xperia IV a předchozího Samsungu Galaxy S4 Zoom, postrádá typický optický zoom, jak jej známe z dospělé techniky. Co se týče clony, ta maximální je F1,5.

Video: https://youtu.be/Tae4lHLZmD0

50MPx snímač je typu 1/2,7 (5,2 x 3,9 mm) s pixely o velikosti 0,64 µm. Druhá 50MPx širokoúhlá zadní kamera využívá snímač Samsung GNV ISOCELL 3.0 typu 1/1,28 (9,8 x 7,4 mm). Trio fotoaparátů uzavírá 13MPx ultraširokoúhlý snímač typu 1/1,3 (9,1 x 6,9 mm). Samozřejmě nechybí ani přední kamera, která je 32MPx.

Je sice první na světě, záleží ale, jestli bude stát výsledná kvalita za to.

Zařízení pohání čipset Mediatek Dimensity 9000 spolu s až 12 GB RAM. Phantom X2 Pro obsahuje až 256 GB úložiště a je vybaven 6,8“ FHD+ zakřiveným AMOLED displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz, který je chráněn sklem Gorilla Glass Victus. Baterie je 5 160mAh, což je úctyhodná hodnota, jenže chybí bezdrátové nabíjení. Co nechybí je Bluetooth 5.3 a podpora pro dvě nano SIM karty, nad 5G konektivitou zatím visí otazníky. Operační systém je Android 12 s nadstavbou HIOS 12, přičemž Google v létě vydal už Android 13.

Úplně jasné to není ani s dostupností. Společnost Tecno potvrdila, že Phantom X2 Pro bude dostupný v různých zemích Evropy, Latinské Ameriky a Středního východu, o Severní Americe a zbytku Asie se zatím nic neví. Evropské ceny nejsou k dispozici, ale cena v Saúdské Arábii činí 3 499 saúdských rijálů, což je přibližně 930 USD, tedy poměrně vysokých cca 22 tisíc Kč. Telefon bude k dispozici v šedém a oranžovém barevném provedení, přičemž druhá varianta je vyrobena z recyklovaných plastů vylovených z oceánů.

Via dpreview.com