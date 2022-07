Tato Leica za 15 milionů dolarů je nejdražším fotoaparátem, který se kdy prodal

Když šla Leica vynálezce Oskara Barnacka do aukce, očekávalo se, že se tento historický kousek prodá za něco kolem tří milionů dolarů. Nakonec se ale přihazování zastavilo na pětinásobku odhadované ceny, což z modelu 105 řady 0 dělá nejdražší fotoaparát, který byl kdy prodán.

Dva roky před uvedením modelu Leica A vydala společnost řadu 0, která sloužila spíše jako testovací. Podle Leitz Auction jich bylo vyrobeno jen asi 22, dnes jich je po světě přitom méně než 12. Právě model s číslem 105 byl osobní fotoaparát vynálezce Leicy Oskara Barnacka, kdy je jeho jméno i vyryto na hledáčku. Barnack údajně používal tento fotoaparát až do roku 1930, kdy jej předal svému synovi Conradovi a přešel na model Leica I Model C, který měl už výměnné objektivy. Model 105 řady 0 zůstal v Barnackově rodině až do roku 1960, kdy přešel do rukou amerického sběratele.

Dražba začala na 1 milionu eur s očekáváním, že fotoaparát získá kolem 3 milionů. Konečná prodejní cena byla 14,4 milionu eur, tedy něco málo přes 15 milionů dolarů. Tím byl překonán dosavadní rekord aukčního domu, který prodal fotoaparát Leica řady 0 číslo 122 v roce 2018 za 2,5 milionu dolarů. Kupec získá nejen silně používaný fotoaparát (Barnack jej využíval k fotografickému výzkumu), ale i původní koženou krytku objektivu, hliníkovou krytku s vyrytými Barnackovými iniciálami a dokumenty a dopisy týkající se právě modelu 105.

Via popphoto.com