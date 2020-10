Tamron nabízí cashback pro sedm objektivů s bajonetem Sony FE

České zastoupení společnosti Tamron se rozhodlo podpořit prodeje nových objektivů tohoto výrobce a připravilo pro zákazníky promoakci v podobě cashbacku určeného sedmičce objektivů s bajonetem Sony FE.

Až do 14.12. 2020 je možné zakoupit u autorizovaných prodejců značky Tamron jeden či více objektivů, které jsou v akci zařazeny. Po nákupu je třeba nejpozději do 1.1.2021 zaregistrovat zakoupené objektivy, následně pak bude nejpozději do 14.2.2021 připsána na uvedený účet částka v následující výši: