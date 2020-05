Takto funguje stabilizace v mobilu Vivo – za vším stojí gimbal

V únoru představil čínský výrobce chytrých telefonů Vivo svůj koncepční telefon, který na zadní kameře obsahoval stabilizační systém gimbal typu. Nyní společnost o tomto systému zveřejnila další informace. Plánuje jej totiž použít v sériově vyráběném smartphonu Vivo X50 Pro, který má být představen už 1. června.

Vivo svůj systém nazývá jako „mikro stativová hlava“ a tvrdí o něm, že je účinnější než konvenční stabilizační systémy. Namísto elementu čoček, stejně jako u většiny současných systémů stabilizace smartphonů, je celý kamerový modul stabilizován pomocí dvojitého odpružení za pomoci kuličkových ložisek, které umožňují pohyb +/- 3°, což je podle společnosti trojnásobek úhlu běžných systémů.

Stejně jako u většiny stabilizačních systémů vyšší třídy je ale mechanický pohyb kombinován i s metodami elektronické stabilizace obrazu (EIS). Ty tak obvykle mírně oříznou snímek, aby tím korigovaly chvění fotoaparátu. Kvůli velkému výkyvu modulu je také plochý kabel propojující kameru se základní deskou dvakrát složen, aby se umožnil plný pohyb kamery.

Celé řešení zní fantasticky, má ale samozřejmě i své stinné stránky. První je tloušťka, která je poměrně značných 4,5 mm, druhou jsou prostorové nároky. Ty jsou 363 mm2 prostoru na desce. Díky tomu bude muset výrobce ostatní technologie zmenšit, nebo zcela vynechat, jinak by mu telefon nabyl do nepoužitelných rozměrů. Jedná se ale o první generaci této technologie, takže se dá s určitostí říci, že pokud se chytne, dozná postupného zmenšování.

Kromě inovativního stabilizačního systému bude X50 Pro také vybaven novým barevným filtrem, který nabízí o 39 % vyšší propustnost světla. Vivo říká, že v kombinaci se stabilizačním systémem zachytí jeho kamera až o 220 % více světla než Vivo X30 Pro.

Pravděpodobně je to proto, že stabilizační systém umožní kombinovat více snímků pomocí výpočetních metod, a/nebo systém automatické expozice používá nižší rychlosti závěrky. Díky tomu by měly vynikat i fotografie pořízené za zhoršených světelných podmínek. Ty by měli mít nejen dobrou expozici ale i detaily.