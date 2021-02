Svět, jak ho známe, končí. Na scénu přicházejí AI klony

Taky si často říkáte, že abyste všechno stihli, museli byste mít svůj vlastní klon? Nyní už s touto výmluvou neuspějete. Minimálně ve virtuálním prostoru totiž už své druhé já mít můžete. Umožní vám to společnost Hour One. S její pomocí tak lze vytvářet videa, výukové programy, dokonce provádět on-line pracovní pohovory nebo jakýkoli druh prezentace, aniž byste tam vlastně byli.

Hour One představila technologii světu ve spolupráci s youtuberkou Taryn Southern. Společně vytvořili její virtuální klon, který zastoupí všechnu její práci ve světě jedniček a nul. Taryn přitom stačilo, aby se po 7 minut postavila před kameru.

Ve srovnání s tím, kolik času to ve finále ušetří, je to samozřejmě zanedbatelné. Její AI postava navíc může mluvit různými jazyky a klidně i zpívat. Díky tomu lze vytvářet skutečně rozmanitý obsah, který bude spojovat jen daná tvář. Všechno, co je k tomu třeba, je pouhé dodání textu, který bude umělá inteligence číst.

I když může tato technologie připomínat deepfake, není to stejné. Deepfake se soustředí na vložení tváře nějaké osobnosti na existující video někoho jiného. K vytvoření tohoto digitálního klonu však potřebujete skutečnou osobu.

Hodně se to podobá filmu Futurologický kongres. V něm se nechala herečka Robin Wright naskenovat kompletně, a to i s přednesem možných emocí, přičemž její virtuální klon pak za ní hrál ve filmech a ona jen inkasovala honoráře.

I přes všechnu snahu je, stejně jako u deepfake, vidět, že některé části záběrů vypadají skutečně realisticky, v jiných se ale vyskytují drobné chybky. Obvykle je to vidět na rtech, protože ty se ne vždy korektně synchronizují se slovy. Je ale jisté, že toto se bude neustále zlepšovat. I zde však hrozí riziko.

Pokud někdo ukradne kód vašeho virtuálního já, může mu předložit libovolný text a vy byste pak vypadali, jako kdybyste ho skutečně řekli. Pokud jste po přečtení tohoto článku zjistili, že bez svého druhého AI klonu už prostě nemůžete existovat, tak jej můžete získat přihlášením se na stránkách společnosti Hour One.