Studujte on-line! Desítky fotografických kurzů jsou nyní zdarma

​Během pandemie koronaviru nabízejí zdarma své produkty kromě výrobců softwaru pro úpravu fotografií (např. Adobe a Affinity) také autoři, popřípadě zprostředkovatelé internetových kurzů.

Dobu v karanténě tak nemusíte trávit pouze doháněním restů ve správě a editaci fotografií (to už jste určitě stihli během uplynulého týdne), ale můžete si také bezplatně prohlubovat své znalosti historie a podstaty fotografie, techniky fotografování či fotografického byznysu.

Některé vzdělávací weby poskytují své služby zdarma stále, jiné se studijní materiály rozhodly veřejnosti zdarma zpřístupnit až nyní, jako projev solidarity. V tomto článku najdete odkazy na nejzajímavější bezplatné fotografické lekce, které jsou nyní k dispozici.

Asociace amerických profesionálních fotografů po dobu dvou týdnů nabízí všechny své kurzy zdarma. Zájemci mají k dispozici více než 1000 kurzů, přičemž vybírat mohou z celé řady témat: zopakovat si základy, lépe si osvojit některé fotografické techniky, nahlédnout do zákoutí jednotlivých disciplín, např. focení portrétů, svateb apod. K odemčení všech lekcí stačí provést bezplatnou registraci na stránkách společnosti.

Web coursera.org zprostředkovává kurzy z nejrůznější vědních, uměleckých i společenských oborů, jen některé z nich jsou však přístupné zdarma. Fotografové by měli věnovat pozornost kurzům newyorského Muzea moderního umění (MoMA).

Seeing Through Photographs. V tomto kurzu se sice nenaučíte žádné nové fotografické techniky, zato se dozvíte leccos o teorii a dějinách fotografie a jejích psychologických, kulturních a politických aspektech.

Celý kurz je zdarma, ale zaplatit si (cca 50 USD) můžete i certifikát potvrzující jeho absolvování. Pokud máte zájem o další žánry moderního umění, na témž webu MoMA zdarma nabízí i další kurzy věnované tomuto tématu.

Film, Images & Historical Interpretation in the 20th Century: The Camera Never Lies. Bezplatný kurz na těchto stránkách nabízí i Londýnský univerzita. Opět se jedná o uměnovědně zaměřený seminář, jehož hlavním tématem je fotožurnalistika, síla fotografického obrazu a manipulace s ním ve 20. století.

Velmi zajímavé kurzy nabízí španělský web domestica.org. Většina kurzů je sice ve španělštině, ale videa jsou opatřena anglickými titulky – což pro ty, co hůře vládnou angličtinou, může být dokonce výhoda.

Bezplatných kurzů je tu sice málo, ale určitě stojí za to. Inspiraci tu najdete i pro další výtvarné disciplíny, než je fotografie, naučit se můžete leccos o kresbě, kaligrafii, animaci atd.

Creative Photography fot Social Media. Kurz španělského tvůrčího dua Anny Devisové a Daniela Ruedy, kteří se proslavili především na Instagramu, ale pracovali i na projektech pro známé značky jako Coca-Cola, LG nebo Disney, vás naučí ztvárnit příběh v podobě minimalistického obrazu. Oba autoři jsou původně architekti, což je na jejich tvorbě s výraznými tvary a liniemi znát.

V dalších fotografických kurzech si můžete zopakovat základy fotografie, poučit se o fotografování chytrým telefonem nebo si prohloubit znalosti portrétní fotografie.

Web Skillshare se orientuje na online kurzy týkající se rozvíjení tvořivých schopností nejen v oblasti fotografie, ale i hudby, kresby, grafiky, fotografie aj. V nabídce ovšem najdeme i lekce marketingu nebo managementu. Všechny tyto kurzy jsou nyní po dobu dvou měsíců přístupné zdarma.

Musíte se však zaregistrovat a uvést platební údaje pro případné placené členství po skončení dvouměsíční lhůty. Členství lze samozřejmě kdykoli zrušit. Nabídka fotografických témat je zde opravdu široká – od lomografie přes focení mobilem po zpracování snímků ve fotoeditoru.

Internetové stránky allison.com poskytují online kurzy zdarma už od svého založení, k dispozici je i prémiový účet, který odemkne některé další funkce a odstraní reklamy. I ve free verzi se bez omezení můžete vrhnout na studium řady vědních oborů (např. IT, jazyků, byznysu, vzdělávání, politiky, práva atd.).

Začínající fotografové mohou absolvovat hned pětici kurzů, ti pokročilí si mohou oprášit základy a možná i rozšířit obzory v náročnějších lekcích.