Stále čekáte na selfie kameru pod displejem smartphonu? Možná už se konečně dočkáte

Čínští výrobci chytrých telefonů Xiaomi a Oppo poprvé představili novou technologii, která umožňuje instalaci přední kamery v chytrých telefonech pod jejich displej, už v polovině minulého roku. Hlavní výhodou této technologie je samozřejmě eliminování nevzhledně velkých rámečků displeje, ale také výřezů a různých průstřelů pro uložení přední kamery.

Tato technologie se ale nakonec dostala jen do prototypových zařízení. V lednu letošního roku totiž viceprezidentka Xiaomi Lu Weibing uvedla, že kvůli existenci řady problémů, které se při tomto řešení vyskytly, bychom sériovou výrobou podobných telefonů rozhodně neměli v brzké době očekávat. Tím hlavním problémem je především vysoká hustota pixelů moderních displejů smartphonů, které blokují příliš mnoho přicházejícího světla.

Je tam a přitom tam není. Možná už se brzy plně zakryté selfie kamery displejem konečně dočkáme.

A právě to spolu v kombinaci s malými obrazovými senzory většiny předních kamer znamená výrazně omezené schopnosti, a to zejména za zhoršených světelných podmínek. Kromě tohoto je však problém i s krycími skly displejů, které mohou značně zkreslovat barevné podání obrazu. Dle webu DPreview.com však společnost Visionox, která je hlavním výrobcem OLED displejů, přišla se zajímavým tvrzením.

Ta údajně dokázala zvýšit propustnost světla a snížit difrakci (ohyb světla) použitím různých organických a neorganických materiálů, které zároveň nabízejí vyšší průhlednost. Své na tom nese ale i software v podobě nového algoritmu. Ten je totiž schopen korigovat nejen jas, ale i barevné podání a zároveň si dobře poradí i s pozorovacími úhly. K tomu odstraňuje také četné odlesky, kterými hodně trpěly původní prototypy.

Hustota pixelů v části displeje zakrývajícího objektiv fotoaparátu byla také lokálně upravena tak, aby umožňovala lepší přenos světla. I když má tedy displej Full-HD rozlišení, v inkriminovaném místě může být jeho rozlišení nižší. Jestli to však bude okem postřehnutelná změna se samozřejmě ještě neví, každopádně i kdyby tomu tak bylo, pořád by to vypadalo určitě lépe, než zmíněné výřezy a průstřely.

Visionox chce již brzy spustit sériovou výrobu těchto displejů, takže by to nemuselo trvat dlouho a už bychom se mohli dočkat prvních smartphonů, u kterých nebude selfie kamera pouhým okem postřehnutelná. První modely s kamerou pod displejem by totiž na trh mohly přijít už začátkem roku 2021.