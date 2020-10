Společnost Samsung představila nové odolné SD karty. Jsou zaměřeny na tvůrce obsahu a fotografy

Jedná se o SD karty UHS-I U3 třídy 10, tedy s označením PRO Plus a EVO Plus. Byly vyrobeny tak, aby byly o poznání odolnější a pyšní se působivými ochrannými opatřeními. Mají tak vydržet nejen intenzivní používání, ale i náročnější podmínky. Nejrychlejší na trhu ale rozhodně nejsou.

PRO Plus nabízí rychlosti sekvenčního čtení a zápisu až 100 MB/s, což by mělo být dostatečné pro jakékoli fotografické potřeby, ale i pro nahrávání videa v rozlišení 4K. U karty EVO Plus společnost Samsung uvádí, že podporuje přenosové rychlosti až 100 MB/s, ale už nezmiňuje, zda se jedná o čtení, zápis, nebo obojí. Obě nové řady podporují nahrávání 4K UHD, pokud tedy sáhnete po vyšších paměťových variantách. Poznámka pod čarou totiž uvádí, že nahrávání 4K UHD videa není k dispozici u 32 a 64GB karet EVO Plus – zde se totiž jedná jen o U1 karty třídy 10.

Specifikace a vlastnosti jednotlivých variant karet.

Novinky jsou k dispozici od kapacity 32 GB až do velikosti 256 GB. Obsahují komplexní sedmistupňovou ochranu, u které Samsung uvádí, že se jedná o ochranu před vodou, teplotou, rentgenovými paprsky, magnety, nárazy, pádem a opotřebením. Pádům by přitom měly karty odolat až z 5 metrů, v metrové hloubce slané vody vydrží po 72 hodin. Provozní teploty jsou stanoveny na hodnoty -25 °C až 85 °C, pokud s nimi nebudete pracovat, přežijí i v -40 °C. Neublíží jim magnety do 15 000 gauss ani šok do 1 500 G. O tom, že výrobce svým produktům skutečně věří, svědčí i desetiletá záruka, kterou na ně dává.

Dle Samsungu nabízejí nové karty komplexní sedmistupňovou ochranu.

Nové portfolio SD karet bude k dispozici od 19. října s cenami v rozpětí od 6,99 dolarů (cca 170 Kč) za 32GB kapacitu po 49,99 dolarů (cca 1 200 Kč) za 256 GB. Více se dočtete na stránkách společnosti Samsung.