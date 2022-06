Soutěž Sony World Photography Awards 2023 zahájena. Může se přihlásit každý

Již je spuštěná registrace do 16. ročníku soutěže Sony World Photography Awards. Přihlášení do soutěže na worldphoto.org je pro všechny zájemce bezplatné.

Čtyři soutěžní kategorie, které mají různé uzávěrky:

Profesionální soutěž: 13. ledna 2023, 13:00 SEČ

Otevřená soutěž: 6. ledna 2022, 13:00 SEČ

Studentská soutěž: 30. listopadu 2022, 13:00 SEČ

Soutěž pro mladé fotografy: 6. ledna 2022, 13:00 SEČ

Profesionální soutěž oceňuje série 5 až 10 snímků v deseti různých tématech; otevřená soutěž oceňuje nejlepší jednotlivé snímky také v deseti tématech; soutěž pro mladé fotografy oceňuje snímky začínajících talentů mladších 19 let, a studentská soutěž vyzdvihuje práci studentů fotografie z celého světa. Dále se udělují: národní a regionální ceny, cena pro profesionálního fotografa Latinské Ameriky, ocenění pro fotografky a nově i nejlepší fotografie s tematikou udržitelnosti.

Témata se liší pro každou kategorii. V profesionální soutěži je deset témat: Architecture & Design, Creative, Documentary Projects, Environment, Lanscape, Portraiture, Portfolio, Wildlife & Nature, Still Life a Sports. V otevřené soutěži je také deset témat: Architecture, Creative, Motion, Landscape, Lifestyle, Natural World & Wildlife, Object, Portraiture, Street Photography a Travel. Ve studentské soutěži je téma Your Everyday a v soutěži pro mladé fotografy je téma In a Changing World. Podrobnosti včetně pravidel naleznete zde.

Výhry zahrnují peněžní odměnu různící se podle kategorie, foto vybavení od Sony a fotografové z užšího výběru budou mít své fotografie vystaveny na Sony World Photography Awards v Londýně a následně poputují po celém světě, snímky vítězů se rovněž publikují v ročence.