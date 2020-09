Sony uvádí malý fullframe A7C pro rodiny, cestovatele i vlogery

​Sony je po Panasoniku dalším výrobcem, který představuje řadu kompaktních plnoformátových bezzrcadlovek. Zatímco Panasonic však redukcí rozměrů a hmotnosti své novinky stlačil tyto parametry sotva na běžnou úroveň konkurence, Sony svým novým půlkilovým přírůstkem s hledáčkem zabudovaným do zadní stěny dostává významu slova kompaktní.

Fotoaparát Sony A7C, ač menší co do rozměrů, by měl nabídnout podobný výkon jako Sony A7 III. Je totiž vybaven tímtéž mechanicky stabilizovaným snímačem, procesorem i hybridním systémem ostření. Kompaktní provedení si však vyžádalo dílčí ústupky v hardwarové výbavě, konkrétně v parametrech elektronického hledáčku. Naopak, zacílení na tvůrce videí pro internet, se pozitivně promítlo do konstrukce displeje, který je výklopný do strany a polohovatelný.

Osvědčený snímač a autofokus poslední generace

Sony A7C je osazen fullframe snímačem typu BSI-CMOS s rozlišením 24,2 Mpx. Senzor je mechanicky stabilizovaný v 5 osách s účinností 5 expozičních kroků. Nativní citlivost nabízí rozsah ISO 100–51 200, v rozšířeném módu se lze dostat až na ISO 204 800. Data zpracovává procesor BIONZ X do souborů JPEG a 14bitových RAWů.

Hybridní autofokus pracuje s 693 fázovými detektory pokrývajícími 93 % záběru a 425 ostřicími body detekujícími kontrast. Automatické ostření funguje ve všech tradičních režimech a implementovány jsou i pokročilé ostřicí algoritmy, zajišťující přesné a rychlé sledování objektu/tváře/oka v reálném čase, a to jak při fotografování, tak při natáčení videa. V režimu sériového snímaní dokáže fotoaparát při současném přeostřování zachytit až 10 sn./s.

Výbava pro pokročilé natáčení videa

Podobný výkon jako Sony A7 III nabízí novinka i v oblasti natáčení videa. Maximální rozlišení 4 K při frekvenci 30 sn./s může být pro někoho zklamáním, avšak vzhledem k tomu, že se očividně nejedná o profesionální filmařský nástroj, se zdá být dostačující a rozumnou volbou (i vzhledem k drobným rozměrům přístroje, které by snadno mohlo vést k problémům s přehříváním).

Při natáčení 4K videa s frekvencí 24 sn./s se data vyčítají z celé plochy záběru, při 30 sn./s z 1,2× výřezu. Pokročilejší filmaři jistě uvítají širokou nabídku video profilů – S-Log/S-Gamut a HLG. Ve Full HD je k dispozici vysokorychlostní záznam 120 sn./s pro tvorbu zpomaleného videa. Záznam se ukládá ve formátu XAVC S. Vedle konektoru USB-C a HDMI výstupu se na těle přístroje nachází také jack pro mikrofon a sluchátka. Bezdrátové spojení zajišťuje WiFi s podporou NFC a technologie Bluetooth.

Polohovatelná obrazovka a malý hledáček

Natáčení videa je dobře uzpůsobena také dotyková obrazovka, která je po vzoru modelu A7S III výklopná do strany a plně polohovatelná. Rozlišení displeje (920 000 bodů) však zůstává podprůměrné. Zásadnějším ústupkem kompaktnímu provedení je však elektronický hledáček, jenž je zapuštěn do levého horního rohu zadní stěny. Ač nabízí poměrně vysoké rozlišení 2 360 000 bodů, jeho zvětšení 0,59× je daleko za přímou konkurencí, a dokonce je nižší než u APS-C modelu Sony A6000, z něhož novinka designově, i externím ovládáním vychází.

Příjemným překvapením je fakt, že se vývojářům podařilo do tak malého těla vměstnat velkokapacitní akumulátor NP-FZ100, který pohání poslední plnoformátové fotoaparáty Sony. S výdrží 740 (přes LCD) a 680 (přes EVF) snímků na jedno nabití téměř dvojnásobně překonává podobně koncipované fotoaparáty ostatní značek (např. Nikon Z5 nebo Panasonic S5). Data se ukládají na paměťové karty typu SDHC/SDXC (včetně standardu UHS-II).

Kostra fotoaparátu je vyrobena z hořčíkové slitiny, rozměry přístroje činí 124 × 71,1 × 59,7 mm a hmotnost (včetně karty a baterie) odpovídá 509 gramům. Sony A7C je tak jen o 1 % těžší než APS-C bezzrcadlovka A6000. Jedná se tedy o nejlehčí a nejmenší plnoformátový fotoaparát s mechanickou stabilizací v těle. Novinka se začne prodávat na konci října za MOC 56 990 Kč, v setu s novým objektivem FE 28–60 mm pak za 64 990 Kč.

K novému fotoaparátu kompaktní zoom i blesk

Společně s novým fotoaparátem společnost Sony představila objektiv Sony FE 28–60 mm F4–5,6, který byl vyvinut speciálně pro použití se Sony A7C, a kompaktní blesk HVL-F28RM.

Setový objektiv FE 28–60 mm je výjimečný zejména svými redukovanými rozměry – na délku měří 45 mm a v průměru má 66,6 mm – a nízkou hmotností 167 gramů. Poněkud horší je to se světelností, která je na širokém ohnisku nižší, místo obvyklých F3,5 tu máme F4, což je pravděpodobně úlitba kompaktnosti zoomu.

Optická konstrukce zahrnuje 8 členů uspořádaných v 7 skupinách, 3 čočky jsou asférické. Se 7lamelovou clonou lze zaclonit na F22–33. Závit na filtr má průměr 40,5 mm. Objektiv ostří od 30 cm, maximální zvětšení je tedy 0,16×. Tubus je utěsněn proti vniknutí prachu a vlhkosti. Samostatný prodej objektivu odstartuje v lednu příštího roku, za novinku zaplatíte 13 600 Kč.

Podobně kompaktní je i další příslušenství k bezzrcadlovkám Sony. Blesk HVL-F28RM se směrným číslem 28 váží 219 gramů a měří 65,1 × 83,5 × 91,4 mm. Minimalisticky pojaty jsou i ovládací prvky na blesku – bez stavového displeje – parametry záblesku lze snadno nastavit z kompatibilního fotoaparátu. Hlava blesku je výklopná vzhůru až o 120 °.

Podporována je jak vysokorychlostní synchronizace (HSS), tak fotografování s více blesky, kdy lze HVL-F28RM použít jako bezdrátový ovladač až pro 15 blesků uspořádaných v 5 skupinách do vzdálenosti 35 metrů. U kompatibilních fotoaparátů umí blesk spolupracovat s funkcí rozpoznávání obličeje a vyvažovat výstup blesku tak, aby pleť portrétovaného byla zachycena v přirozených odstínech. Blesk se začne prodávat na konci tohoto roku za 7600 Kč.