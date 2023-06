Sony téměř přijalo MFT už v roce 2008

Všichni víme, jak to nakonec dopadlo. Nicméně nedávný rozhovor zveřejněný magazínem Nikkei Business s místopředsedou Sony Shigeki Ishizukou odhalil, že Sony kdysi vážně uvažovalo o přijetí systému Micro Four Thirds.

Tři roky předtím, než byl v roce 2010 uveden držák Sony E v modelu Sony NEX-3, byla společnost pozvána k připojení se k systému MFT. Tehdy do skupiny tohoto standardu patřily jen společnosti Panasonic a Olympus (od té doby přibyly ještě Yongnuo, Venus Optics neboli Laowa a DJI). Sony tuto nabídku dlouho zvažovalo, protože cílem společnosti také bylo vyrobit kompaktnější fotoaparáty než mít v portfoliu jen DSLR. Jenže MFT nakonec nebyla ta cesta, kterou by chtělo Sony jít.

Sony totiž usoudilo, že bude schopno dosáhnout více s vlastním snímačem APS-C, než používat Micro Four Thirs a že bajonet E nebyl původně navržen pro použití s full-frame snímači – což je skutečnost, na kterou ostatní výrobci v průběhu let několikrát upozornili. Bylo by Sony stejně úspěšné při přesvědčování mas, že MFT může splnit svůj úkol, jako se svými skutečnými systémy? Vydala by společnost celou řadu nových objektivů MFT vyšší třídy, které Panasonic a Olympus nevyrábí? Nebo by seděla se založenýma rukama a soustředila se pouze na fotoaparáty, přičemž by nechala ostatní společnosti, aby se postaraly o objektivy?

Odpovědi na tyto a další otázky se nikdy nedozvíme. Je však zajímavé přemýšlet, co by kdyby. O tom, zda by Sony ve světě MFT uspělo, nebo ne, lze samozřejmě diskutovat, ale není pochyb o tom, že kdyby Sony nevstoupilo na trh APS-C/full-frame, Nikon a Canon by stále vyráběly digitální zrcadlovky a aliance s bajonetem L by pravděpodobně neexistovala.

Via diyphotography.net