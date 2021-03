Sony má hotový středoformátový snímač s rozlišením 128 Mpx a globální závěrkou

Společnost Sony začátkem března zveřejnila informace o novém snímači, který již má vyvinutý a jeho nasazení se předpokládá v letošním roce. Podle slov výrobce by měl být použit v průmyslové výrobě, není však nemožné, že se objeví upravená verze i ve fotoaparátech.

A co je na CMOS snímači s označením IMX661 zajímavého? Jednak je to jeho velikost – s úhlopříčkou 56,73 mm (rozměry jsou tedy 46,2 × 32,9 mm) je o něco širší než aktuálně používané snímače ve středoformátových bezzrcadlovkách Fuji a Hasselblad. A to vše při rozlišení 127,68 Mpx, tedy 13 400 × 9 528 bodů o velikosti 3,45 × 3,45 mikrometru.

Další zajímavostí snímače je využití technologie globální elektronické závěrky Pregius, která odečítá data ze všech pixelů v jeden okamžik, nikoli po řádcích – díky tomu je eliminován rolling shutter efekt. Podle výrobce pak zvládne snímač odečítat data rychlostí 21,8 snímků za sekundu.