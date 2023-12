Sony Lytia LYT-900 je jednopalcový snímač do mobilů

Sony už v létě představilo novou řadu snímačů do mobilů Lytia a naťuklo některé modely. Tyto snímače jsou spíše pro nadcházející generaci foťáků do mobilů, protože ještě letošní vlajkový mobil Sony Xperia 1 V byl založený na nově vyvinutém snímači Sony ExmorT IMX 888 s velikostí 1/1,35". Lytia LYT-900 míří ještě výše k jednopalcovým snímačům a spíše se jedná o nástupce IMX989 například z Xperie PRO-I (i přestože to je snímač 1" typu, mobil využíval jen část snímače).

Lytia LYT-900 má přesněji velikost 1/0,98", což je více než u snímače 1“ typu. U těchto značení panuje hodně marketingových označení, takže informaci bude lepší přebrat tak, že tento snímač je větší než téměř vše ostatní, co naleznete v mobilech. A protože velikost snímače je klíčový parametr, bude se jednat o nejlepší možný snímač, který lze najít v mobilních telefonech.

Už se objevují první informace, o které mobily by se mohlo jednat – jsou to OPPO Find X7 Pro či Xiaomi 14 Ultra. Snímač s 50 Mpx v nich bude téměř jistě jen na hlavním foťáku. Další z nových snímačů Lytia LYT-808 se již dostal do Realme GT5 Pro, senzor je dvouvrstvý, což je informace, která u vlajkového Lytia LYT-900 stále chybí a více se nejspíše dozvíme spolu s představením prvního mobilu využívající tento snímač.

Zdroj: PhoneArena