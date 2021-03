Sony FX3: hybridní full-frame kamera s vysokorychlostním 4K videem a výkonným chlazením

Společnost Sony představila kompaktní hybridní kameru se stabilizovaným plnoformátovým snímačem a podporovou videa ve 4K rozlišení se snímkovou frekvencí 120 sn./s. Model Sony FX3 je primárně určen k natáčení videosekvencí, též však umí zaznamenat 12Mpx snímky.

Název kamery naznačuje spřízněnost s modelem Sony FX6, s nímž sdílí řadu video parametrů, diametrálně se však odlišuje konstrukcí, která zase odkazuje k fotografické produktové linii, konkrétně k řade plnoformátových bezzrcadlovek A7S.

Podobně jako fotoaparát Sony A7S III je kamera FX3 osazena full-frame BSI-CMOS snímačem s rozlišením 12 Mpx. Senzor nabídne široký dynamický rozsah více než 15 EV, navíc je mechanicky stabilizovaný s účinností 5,5 EV (s 50mm objektivem).

Citlivost snímače lze nastavit až na ISO 102 400 u fotografií, u videa dokonce na ISO 409 600. Fotografie s rozlišením 12,1 Mpx se ukládají do souborů JPEG a RAW, ale též do HEIFu, videa do formátu XAVC HS, XAVC S a XAVC S-I. Kamera je vybavena systémem hybridního autofokusu se 627 ostřicími oblastmi v případě videa a 759 u fotografií. Automatické ostření má též velmi dobrou citlivost až -6 EV. Nechybí žádný z pokročilých sledovacích algoritmů, zaručující přesné a rychlé sledování oka/obličeje.

Sony FX3 umí natáčet video v maximálním rozlišení UHD 4 K (3840 × 2160 px) při 120 sn./s a datové toku 280 Mb/s, podporován je též externí záznam (přes HDMI výstup) ve formátu 16bit RAW a rozlišení 4264 × 2408 px. Interně lze zaznamenávat 10bitové 4K video se vzorkováním barev 4:2:2. K dispozici je i proxy záznam. Při natáčení kamera pracuje s 10,2Mpx výřezem ze snímače.

Novinka je nabitá škálou nejmodernějších funkcí vyladěných pro potřeby profesionálních filmařů. Nechybí podpora speciálního barevného profilu S-Cinestone, gamma křivky S-Log2 a S-Log3 či barevný prostor S-Gamut3.Cine. Nezapomnělo se ani na HDR záznam v 10bitovém obrazovém profilu HLR (Hybrid Log-Gamma). Výkonný systém chlazení dovoluje natáčet 4K video při 60 sn./s po dobu minimálně 85 minut.

Na těle najdeme řadu konektorů pro připojení dalšího zařízení: USB-C, micro USB, HDMI (typ A), 2× XLR, zdířka na externí mikrofon, jack pro sluchátka. Bezdrátovou komunikaci pak zajišťuje technologie Bluetooth a WiFi (s NFC). Výklopný a otočný dotykový 3" displej nabídne rozlišení 1 440 000 bodů. K dispozici jsou dva sloty na paměťové karty, jeden pro typ CF Express A, druhý pro klasické SD. Akumulátor NP-FZ100 slibuje na jedno nabití výdrž až 600 snímků, nebo 95/135 minut videozáznamu.

Tělo Sony FX3 připomíná designem fotoaparáty, je však vybaveno šesticí závitů k připojení nosných zařízení usnadňujících natáčení videa a dokonale utěsněné proti nepřízni počasí. Přesto jde o skladnou konstrukci s rozměry 129,7 × 77,8 × 84,5 mm a hmotností 715 gramů (s baterií a kartami); s rukojetí XLR, která je součástí balení, se váha navýší na 1015 gramů. Kamera se začne prodávat již nyní v březnu za 125 000 Kč.