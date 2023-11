Sony A9 III má revoluční globální závěrku. Obrazová data už neodečítá postupně po řádcích

O globální závěrce se mluví již roky a doposud se objevovala jen ve velmi specifických produktech jako v extrémně drahých videokamerách. Její přítomnost v Sony A9 III sice vzhledem k ceně 170 000 Kč nezní jako zpřístupnění technologie mainstreamu, jedná se ale o významný krok. Sony totiž dodává snímače i dalším značkám, například Nikonu. Jinými slovy v následujících měsících by se mohly objevit další implementace globální závěrky a postupně se bude dostávat do cenově dostupnějších foťáků a kamer.

Proč je globální závěrka revoluční technologií? Má totiž přesahy do všech sfér focení, ale možná důležitěji i do nahrávání videa. Běžný snímač odečítá (snímá) data z pixelů postupně po řádcích, což s sebou nese spousta problémů. Reálně každý řádek pixelů zachytí mírně odlišnou scénu, časový rozdíl mezi odečtením každého řádku je sice tak malý, že často nepředstavuje problém. To ovšem neplatí pro dva případy – rychlý pohyb ze strany na stranu a rychlou změnu světelných podmínek.

První případ rychlého pohybu se projevuje jevem označovaným jako rolling shutter. Při nahrávání videa z jedoucího auta nebo vlaku se sloupy jeví jako zkosené; při focení rychle se pochybujících objektů jako třeba tenisových míčků ve vzduchu se deformuje jejich tvar. U kulatých objektů to je obzvláště patrné, ale podobný efekt nastává třeba na basketbalové pálce při odpalu a při dalších akčních sportech. Pro sportovní fotografii se jedná o velký krok vpřed.

Mnohem důležitější pro běžné fotografy je zaznamenání rychlé změny světla. Předně odpadají všechny starosti se žárovkami a zářivkami, které problikávají, což se projevuje nepříjemnými pruhy na fotce. Výrazně se také zjednoduší práce s blesky, především s jejich synchronizací, která nyní může být na výrazně kratší čas. Tím se také může zvýšit síla záblesku, protože ten nebude svítit tak dlouho.

U závěrky ještě musíme rozlišovat mezi mechanickou a elektronickou. U mechanické závěrky se před samotným snímačem pohybují břitvy, které mechanicky zabraňují proudění světla k senzoru. Toto řešení je robustnější než odečítání a umí rychleji otevřít a uzavřít přísun světla, byť ne instantně. Rychlé mechanické závěrky zvládnou nejkratší expozici 1/8 000 sekundy, zatímco elektronické mohou být násobně rychlejší (mají ještě kratší časy expozice). Mechanické závěrky se také opotřebovávají a jedná se o další součástky, které se podílejí na hmotnosti, rozměrech a ceně foťáku.

Jenže mechanické závěrky jsou do jisté míry zastaralou technologií, která měla smysl zejména u zrcadlovek, které neuměly nahrávat video. Při videu se totiž výhradně používá elektronická závěrka, neboť senzor snímá konstantně (mechanická závěrka by nechtěně přerušovala tok světla). Bezzrcadlovky, které mají ostření na snímači a které neustále snímají obraz kvůli jeho rozpoznávání a pro jeho elektronický přenos na displej nebo do hledáčku, také preferují, aby světlo z objektivu neustále dopadalo na snímač. Globální závěrka tedy vyřeší mnoho problémů a odstraní otázky, před kterými výrobci nyní stojí.

Samotná bezzrcadlovka Sony A9 III je nejzajímavější právě globální uzávěrkou, což předesílá její určení zejména pro sportovní a novinářkou fotografii, případně pro videografii. Pokročilé technologie umožňují snímání 120 fps s ostřením i rozpoznáváním tváří, což dovoluje ukládat snímky i před zmáčknutím spouště. Díky absenci mechanické závěrky se nejkratší čas expozice dostal na 1/80 000 s, což je desetina oproti předešlým hodnotám. Použitý snímač má rozlišení 24,6 Mpx a nejspíše jej uvidíte i v dalších bezzrcadlovkách.

Sony A9 III má i další zajímavé parametry, které již nejsou navázány na globální závěrku. Jde například o pětiosou stabilizaci obrazu s účinkem až 8 EV. Ostření dosahuje citlivosti až -5 EV a umožňuje průběžné ostření při cloně F22 pro skládání kompozitních fotek. U videa je k dispozici S-log3 se zapojením LUT a maximální rozlišení je 4K při 120 fps bez ořezu. Nezapomnělo se na kvalitní výklopný dotykový displej, hledáček s jemným rozlišením nebo dva sloty na paměťové karty, které umožňují použití CFexpress (typ A), nebo SD karet. Očekávaná dostupnost je v únoru 2024 a za cenu 170 000 Kč.

